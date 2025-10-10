Η γερμανική «μηχανή» του Ντι Σάλβο: Η φιναλίστ του EURO U21 στον δρόμο της Εθνικής Ελπίδων (vid)

Φιναλίστ του EURO U21, πλούσια σε ταλέντο, παίκτες που έχουν αποκτήσει ενεργό ρόλο σε ανδρική ομάδα και ένα σύνολο που... τρομοκρατεί. Η Κ21 της Γερμανίας υποδέχεται την Εθνική Ελπίδων και το Gazzetta σας... συστήνει την ποδοσφαιρική μηχανή που έχει δημιουργήσει ο Αντόνιο Ντι Σάλβο.

«Και στο τέλος, νικούν πάντα οι Γερμανοί» ή μάλλον όχι; Τουλάχιστον δεν έγινε κάτι τέτοιο στον τελικό του EURO U21 τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Γερμανία κατάφερε να επιστρέψει από το εις βάρος της 2-0 αλλά στην παράταση, η Αγγλία ήταν εκείνη που βρήκε το γκολ της νίκης και με 3-2 ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου της διοργάνωσης.

Από εκείνη την ομάδα των «πάντσερ» είναι αρκετοί που έχουν προαχθεί στην ανδρική ομάδα όπως ο Νικ Βολτεμάντε, ο Πολ Νέμπελ, ο Νόα Ατουμπόλου αλλά από πίσω, έρχεται μία ακόμα... φουρνιά παικτών που έχει ως μοναδικό στόχο να κάνει αυτό που έκανε η περσινή ομάδα. Να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και να δηλώσει παρών για την πρώτη ομάδα.

Στον δρόμο αυτού του συνόλου βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία μετά την εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Μάλτα (5-0) είναι προετοιμασμένη για την υπέρβαση στην έδρα των Γερμανών και με σκοπό να επιστρέψει με ένα θετικό αποτέλεσμα στις βαλίτσες της ώστε να βάλει γερά τις βάσεις για τις θέσεις που θα οδηγήσουν στο EURO U21 2027.

Να θυμίσουμε εκτός από τη Γερμανία και τη Μάλτα, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και τις Β. Ιρλανδία, Γεωργία και Λετονία με στόχο να τερματίσει στην πρώτη δυάδα και να «χτίσει» όσον το δυνατόν καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή ώστε αν τερματίσει 2η, να έχει τους περισσότερους βαθμούς από όλους τους 2ους στα υπόλοιπα γκρουπ και να περάσει στα τελικά της διοργάνωσης.

Ωστόσο, το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη εστιάζει στην δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Γερμανία του Αντόνιο Ντι Σάλβο και του Σκόντραν Μουστάφι. Το Gazzetta σας αναλύει την αντίπαλος της χώρας μας και σας τη δίνει στο... πιάτο.

Ένα μείγμα ταλέντου, εμπειρίας, αποτελεσματικότητας

Αν και η ανδρική ομάδα της Γερμανίας ψάχνει να βρει τα πατήματά της και να επανέλθει στο υψηλό επίπεδο που βρισκόταν, η φουρνιά που ακολουθεί σίγουρα κάνει άπαντες να τρίβουν τα... χέρια τους. Ένας συνδυασμός ταλέντου και εμπειρίας που αναμειγνύεται με την ευφύα του Αντόνιο Ντι Σάλβο, ο οποίος έχει δημιουργήσει μία ποδοσφαιρική μηχανή.

Τα εργαλεία που έχει στα χέρια του είναι κατάλληλα για να κάνει τα «πάντσερ» μεγάλο φαβορί για ακόμη μία φορά ενόψει του EURO U21 στην Αλβανία και στη Σερβία. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά...

Νάμντι Κόλινς: Δεν είναι σίγουρο αν θα αγωνιστεί λόγω κάποιων ενοχλήσεων που είχε, όμως από τη στιγμή που μπήκε στην αποστολή, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο wonderkid της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Τι και αν είναι 21 ετών; Ο ταλαντούχος στόπερ μετράει ήδη 42 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των «αετών» και φέτος αποτελεί βασικό στέλεχος σε Γερμανία και Ευρώπη ενώ έχει κάνει και ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Γερμανίας.

Τιμ Ρότε: Μοντέρνο φουλ μπακ που βρήκε την... υγεία του στην Ουνιόν Βερολίνιου. Ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες της Ντόρτμουντ, έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο ως δανεικός στην Χολστάιν Κίελ και από το καλοκαίρι του 2024 βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπου έχει εξελιχθεί σε βασικό και αναντικατάστατο μέλος στα έξω αριστερά της άμυνας της Ουνιόν. Ο 20χρονος αμυντικός έχει ήδη απολογισμό 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Τομ Μπίσοφ: Κλασσική Μπάγερν Μονάχου. Μην δει αστεράκι στην Bundesliga που το συμβόλαιο του να λήγει σε λίγους μήνες, κατευθείαν να το... αρπάξει. Αν και στην περίπτωση του Τομ Μπίσοφ δεν γινόταν να μην υποκύψει σε αυτό το δέλεαρ. Ο διεθνής χαφ έκλεισε τα 20 του χρόνια τον περασμένο Ιούνιο και πρόλαβε να γίνει ηγετικό στέλεχος της Χοφενχάιμ μετρώντας 70 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με 6 γκολ και 5 ασίστ, βοηθώντας στα μέγιστα για την παραμονή της ομάδας. Από το καλοκαίρι ανήκει στην Μπάγερν Μονάχου (πήγε ως ελεύθερος) και ήδη έχει οκτώ παιχνίδια στο παλμάρε του αλλά και μία συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της Γερμανίας.

Πάουλ Βάνερ: Στα 16 του χρόνια είχε γίνει ο νεότερος που κάνει ντεμπούτο με την Μπάγερν Μονάχου. Ίσως να μιλάγαμε σε διαφορετικές βάσεις και αυτή τη στιγμή, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να ήταν στην πρώτη ομάδα της Γερμανίας, ωστόσο η πορεία στους Βαυαρούς δεν ήταν η αναμενόμενη (8 συμμετοχές). Ο δανεισμός του στην Χάιντεχαϊμ πέρσι τον βοήθησε αισθητά να ανεβάσει τις μετοχές του καθώς σημείωσε έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 41 παιχνίδια συνολικά και έκανε την Αϊντχόφεν να δαπανήσει 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη πέντε συμμετοχές και 114' στο ενεργητικό του με την ολλανδική ομάδα.

Νέλσον Βάιπερ: Από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Γέννημα-θρέμμα της Μάιντς, που οριακά από τη βρεφική του κούνια πρέπει να φορούσε φανέλα της. Ο Νέλσον Βάιπερ ήταν... σαρωτικός στα μικρά κλιμάκια του γερμανικού συλλόγου έχοντας 20 γκολ σε 19 ματς με την Κ17 και 22 γκολ σε 19 ματς με την Κ19, κερδίζοντας την αναβάθμιση στην πρώτη ομάδα. Ο 20χρονος επιθετικός έχει ήδη έξι γκολ και δύο ασίστ σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, βοηθώντας την ομάδα να περάσει στο Conference League.

Νικολό Τρεσόλντι: Τον θυμάστε τον Εμανουέλε Τρεσόνλτι; Λογικά όχι, γιατί εκτός από τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας δεν έκανε κάτι αξιοσημείωτο στην καριέρα του για να τον θυμάται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Όμως, όπως φαίνεται, δεν θα ισχύει το ίδιο και για τον γιο του, τον Νικολό. Ο 21χρονος φορ ανάγκασε την Μπριζ να βγάλει από τα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για να τον κάνει δικό της. Δεν τον αγόρασε από την Bundesliga από το Ανόβερο, στο οποίος είχε φτάσει τα 14 γκολ και τις 6 ασίστ σε 80 παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας ενώ με την Κ21 της χώρας του μετρά 9 γκολ σε 18 παιχνίδια, αποτελώντας βασικό όπλο του Ντι Σάλβο στην επίθεση.

Μερτ Κομούρ: Και plus, το όνομα του Μερτ Κομούρ. Καμάρι της Άουγκσμπουργκ που βρίσκεται για πρώτη φορά στις κλήσεις για την Κ21 της Γερμανίας, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός δεν υστερείται σε κάτι από τους συμπαίκτες του απλώς δεν έχει αγωνιστεί με την Κ21 της χώρας του και τώρα θα δείξει μερικά δείγματα γραφής, έχοντας στις πλάτες του πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 34 παιχνίδια της πρώτης ομάδας ενώ φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά με δύο τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε έξι ματς.

Το next big thing της προπονητικής και ο Μουστάφι!

Από τον Σεπτέμβρη του 2021, στην άκρη του πάγκου για την Εθνική Γερμανίας, βρίσκεται ο Αντόνιο Ντι Σάλβο. Γερμανός με ιταλικές ρίζες και με εμπειρία από τις ακαδημίες της Μπάγερν αλλά και τις Κ19 και Κ21 της Γερμανίας όπου ήταν ως βοηθός προπονητή ενώ ήταν και στο πλάι του Στέφαν Κουντζ στην ανδρική ομάδα των «πάντσερ».

Λάτρης του επιθετικού ποδοσφαίρου, με πρέσινγκ ψηλά, σύστημα με δύο φορ (4-4-2 με δύο εξάρια) και εξτρέμ που κλείνουν προς τα μέσα με αντίθετο πόδι. Έχει επενδύσει στην άριστη εκτέλεση των επιθετικών του και για αυτό ζητά την μπάλα στο αντίπαλο κουτί είτε με build up, είτε με σέντρα.

Μία «παλιομοδίτικη» τακτική σε μία πιο μοντέρνα έκδοση αν μπορούσαμε να μεταφράσουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Ένα σύστημα που φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Μοναδικό «μελανό» σημείο της πορείας του είναι το EURO U21 2023 όπου η Γερμανία αποκλείστηκε από τη διοργάνωση στη φάση των ομίλων χωρίς νίκη (μία ισοπαλία με Ισραήλ και δύο ήττες από Αγγλία και Τσεχία).

Από εκεί και πέρα, οι Γερμανοί, υπό τις οδηγίες του Ντι Σάλβο έχουν μόλις μία ήττα σε προκριματικό γύρο (!) και αυτό από την Πολωνία τον Νοέμβρη του 2021. Έκτοτε δεν έχουν ηττηθεί ξανά με απολογισμό 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και 55-11 γκολ. Μιλάμε για ένα τρελό σερί που κρατά η ομάδα και αυτό φέρει την υπογραφή του 46χρονου κόουτς, ο οποίος από το περασμένο καλοκαίρι, είχε μία νέα προσθήκη στο επιτελείο του.

Αυτή του Σκόντραν Μουστάφι. Ο άλλοτε στόπερ των Σαμπντόρια, Βαλένθια, Άρσεναλ, Σάλκε και Λεβάντε αποφάσισε να κρεμάσει τα... παπούτσια του και να ακολουθήσει την προπονητική, έχοντας ήδη εμπειρία ενός χρόνου στην Κ17 της Γερμανίας και πλέον θα είναι στο πλάι του Ντι Σάλβο.

Το τρελό σερί που πρέπει να σταματήσει η Ελλάδα και η υπεροπλία στην επιθετική γραμμή

Όπως αναφέραμε και πριν, η Γερμανία έχει ένα απίστευτο σερί υπό τις οδηγίες του Ντι Σάλβο. Δεν έχει ηττηθεί σε προκριματικά του EURO U21 από τον Νοέμβρη του 2021. Δηλαδή για σχεδόν τέσσερα ολόκληρα χρόνια δεν έχει νιώσει την ήττα. Αντιθέτως μετράει 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και συνολικά 55 υπέρ της γκολ και 11 κατά της, απόδειξη της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Η Ελλάδα πρέπει να αντιγράψει το παράδειγμα της Πολωνίας που είχε νικήσει μέσα στη Γερμανία με 4-0 (!) ή την ισοπαλία με 3-3 που είχε τον Οκτώβρη του 2024 ή και την ισοπαλία του Κοσόβου τον Μάρτη του 2024. Είναι λογικό ότι το έργο της Ελλάδας είναι πολύ δύσκολο και για αυτό ο Γιάννης Ταουσιάνης επιστράτευσε όλα τα διαθέσιμα όπλα που έχει.

Η επιθετική γραμμή της χώρας μας είναι πραγματικά γεμάτη. Στην αποστολή βρίσκεται ο Κούτσιας, ο Τζίμας, ο Κωστούλας, ο Ράλλης, ο Πνευμονίδης, ο Παπακανέλλος και ο Σμυρλής. Παίκτες που παίζουν στο υψηλό επίπεδο και η βοήθεια τους στο επιθετικό σκέλος θα είναι πολύτιμη.

Να θυμίσουμε την αποστολή:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Δημήτρης Κεραμίτσης, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος Πολυκράτης, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Χρήστος Αλμύρας, Αντριάνο Μπρέγκου, Χρήστος Παπαδόπουλος.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Χαράλαμπος Κωστούλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.

Μετά τη νίκη κόντρα στην Μάλτα (5-0), ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία (η οποία κέρδισε με το ίδιο σκορ τη Λετονία. θα θέσει ισχυρές βάσεις, δεδομένου ότι η Εθνική Ελπίδων θα περάσει νικηφόρα από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου.