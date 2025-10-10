Η καταπληκτική Ελλάδα U21 με μια υπέροχη παράσταση επί γερμανικού εδάφους χάρη στα γκολ των Κ. Κωστούλα, Τζίμα και Ράλλη νίκησε με 3-2 την δευτεραθλήτρια Ευρώπης, Γερμανία που ήταν για 4 χρόνια αήττητη σε προκριματικά!

Γαλανόλευκος θρίαμβος στη Γένα! Η Ελλάδα U21 έκανε φανταστική εμφάνιση επικράτησε της αντίστοιχης ομάδας της Γερμανίας με 3-2, έκανε δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές των προκριματικών του EURO U21 και ανέβγκε στην κορυφή με έξι βαθμούς!

Η Εθνική Ελπίδων ανάγκασε τους δευτεραθλητές Ευρώπης στην πρώτη τους ήττα σε προκριματική διαδικασία έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Έτσι ξεκίνησε

Ο Γιάννης Ταουσιάνης παρέταξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε διάταξη 4-3-3. O Mπότης ήταν στην εστία, με τους Κωνσταντίνο Κωστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του. Κοντούρης, Καλοσκάμης και Γκούμας στα χαφ. Μπάμπης Κωστούλας - Πνευμονίδης εξτρέμ και φορ ο Τζίμας.

Ονειρικό ημίχρονο

Η Ελλάδα μπήκε ιδανικά και πήρε προβάδισμα δυο γκολ στο πρώτο τέταρτο του ματς. Στο 12ο λεπτό ο Γκούμας έβγαλε την μπαλιά έπειτα από στατική φάση, ο Αλεξίου έκανε την κεφαλιά πάσα και ο στόπερ του ΟΦΗ, Κωνσταντίνος Κωστούλας με νέα κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Η Εθνική Ελπίδων βρήκε και δεύτερο γκολ σε λιγότερα από 100 δευτερόλεπτα. Στο 14' ο Τζίμας πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον τερματοφύλακα των Γερμανών, γύρισε το σώμα του και πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-2.

Οι φιλοξενούμενοι έλεγξαν το προβάδισμα τους αλλά οι Γερμανοί είχαν μια καλή στιγμή στο φινάλε, όταν ο Ρότε με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Ισοφάρισαν οι Γερμανοί, ήρθε από τον πάγκο και «καθάρισε» ο Ράλλης

Οι Γερμανοί πίεσαν ασφυκτικά στο δεύτερο μέρο και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση. Στο 54ο λεπτό ο Μπότης απέκρουσε το πλασέ του Ελ Μάλα σε πρώτο χρόνο και στην επαναφορά ο Νταμάρ με διαγώνιο σουτ μείωσε το σκορ. Στο 59' ο Μπίσοφ εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρότε με κεφαλιά ισοφάρισε.

Τα Πάντσερ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 65' όταν ο Τρισόλντι με πλασέ σημάδεψε τη ρίζα του δοκαριού του Μπότη. Τελικά πρωταγωνιστής ήταν ο Ράλλης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο 62' και στο 81' πέτυχε το γκολ της νίκης.

Ο επιθετικός της Γιαγκελόνια πίεσε, έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή, έπιασε δυνατό διαγώνιο σουτ με το αριστερό και έβαλε μπροστά την Ελλάδα με 3-2, χαρίζοντας τρίπντο «χρυσάφι» στη Γαλανόλευκη.

Γερμανία U21 (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Ζάιμεν, Μοργκάλα (46' Ουεντραόγκο), Μπλανκ, Ρότε, Ούρλαϊχ, Ντάμαρ (76' Κουμούρ), Μπίσχοφ, Ασέκο (84' Άνσα), Βάιπερ, Τρεζόλντι (68' Πεϊτσίνοβιτς), Βάνερ (46' Ελ Μάλα).

Ελλάδα U21 (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (73' Κάτρης), Γκούμας (29' λ.τρ. Μπρέγκου), Καλοσκάμης, Πνευμονίδης (62' Σμυρλής), Τζίμας (62' Ράλλης), Μπ. Κωστούλας (72' Παπαδόπουλος).

Tα αποτελέσματα του 6ου ομίλου

Βόρειος Ιρλανδία-Μάλτα 2-0

Λετονία-Γεωργία 1-1

Γερμανία-Ελλάδα 2-3

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου