Σωτήρης Κοντούρης στο Gazzetta: «Έτσι νικήσαμε τη Γερμανία, δεν φοβηθήκαμε σε κανένα σημείο του αγώνα»

Η Εθνική Ελπίδων έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» στις... βαλίτσες της κόντρα στη Γερμανία (3-2) και ο Σωτήρης Κοντούρης μοιράστηκε στο Gazzetta όλα όσα έζησε από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση αλλά και τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη.

Μια σπουδαία νίκη για την Εθνική Ελπίδων απέναντι στην Γερμανία πραγματοποιήθηκε για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη για τα προκριματικά του EURO U21.

Με τα γκολ των Κωνσταντίνου Κωστούλα, Στέφανου Τζίμα και Δημήτρη Ράλλη, η χώρα μας επικράτησε με 3-2 στη Γένα κόντρα στην δευτεραθλήτρια Ευρώπης, η οποία αγωνιζόταν με παίκτες που πρωταγωνιστούν στη Bundesliga με ομάδες όπως οι Άιντραχτ, Νυρεμβέργη, Μπόχουμ, Μπάγερν και Αϊντχόφεν και με συνολική αξία σχεδόν τρεις φορές πάνω. Τίποτα από αυτά δεν «άγγιξε» τους παίκτες της Ελλάδας οι οποίοι τήρησαν πιστά το πλάνο τους, δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους μετά την ανατροπή των Γερμανών και έφυγαν με ένα σπουδαίο διπλό.

O Σωτήρης Κοντούρης ήταν από τις βασικές μονάδες της συγκεκριμένης νίκης ενώ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Ο 20χρονος χαφ μίλησε στο Gazzetta και μετέφερε τα συναισθήματα, τον παλμό και τις εικόνες από τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Γερμανία.

- Η Γερμανία ήταν η δυσκολότερη αντίπαλος σας, ποιο θεωρείς ήταν το κλειδί για να αποσπάσετε αυτή τη νίκη;

«Το κλειδί για εμάς ήταν ότι υπηρετήσαμε το πλάνο μας από το πρώτο λεπτό παρά την δυναμική της Γερμανίας. Δεν φοβηθήκαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, βγάλαμε μαχητικότητα και το πάθος που έπρεπε και αυτά μας οδήγησαν σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα».

- Ποιες ήταν οι σκέψεις σας πριν την αναμέτρηση;

«Στόχος ήταν να μη παρασυρθούμε από τον ρυθμό της Γερμανίας, κάτι που πετύχαμε σε εξαιρετικό βαθμό. Έπειτα ξέροντας ότι πετυχαίνοντας αυτό θα βρούμε τα σημεία μας για να κυριαρχήσουμε και να δείξουμε την προσωπικότητα μας ως ομάδα».

- Κάνατε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δεν φοβηθήκατε τον αντίπαλο και τους αντιμετωπίσατε στα ίσα, θεωρείς εκτός από ατομική ποιότητα είναι και δουλειά του προπονητή; Ο τρόπος που σας προετοίμασε;

«Κάναμε τεράστια ομαδική δουλειά. Ο καθένας υπηρέτησε το σκοπό του όσο καλύτερα μπορούσε και οι παίκτες αλλά και το τεχνικό επιτελείο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα ήρθε μέσα από την ομαδική δουλειά. Είμαστε μια οικογένεια και εντός και εκτός γηπέδων και σήμερα αυτό αποδείχθηκε».

- Ποια ήταν τα συναισθήματα σας μετά την αναμέτρηση; Τι επικράτησε στα αποδυτήρια;

«Σίγουρα μετά από τέτοιες νίκες τα συναισθήματα δεν περιγράφονται αλλά από αύριο κιόλας κοιτάμε το μυαλό μας θα είναι στην αναμέτρηση με την Λετονία που είναι εξίσου σημαντικό παιχνίδι για να μας πάει ένα βήμα παραπάνω».

Έχετε το παιχνίδι με την Λετονία, τι να περιμένουμε από εσάς και τι περιμένετε και εσείς από αυτό;

«Όπως είπα η νίκη με την Γερμανία ήταν τεράστια αλλά για κανένα λόγο δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτήν. Δεν πρέπει να υπάρξει καθησυχασμός, θα πρέπει να έχουμε το ίδιο πάθος και κίνητρο και σίγουρα όλα θα πάνε όπως τα περιμένουμε».