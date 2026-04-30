Ολυμπιακός: Πότε πετά για Μονακό
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Μονακό, με σκοπό να τελειώσει εκεί την σειρά απέναντι στην Μονακό.
Ο Ολυμπιακός και η Μονακό ολοκλήρωσαν τις δύο αναμετρήσεις στο ΣΕΦ, μετά και το Game 2, με τους Πειραιώτες να πετούν στη συνέχεια για το Μονακό, εκεί όπου θα παίξουν τo Game 3.
Το ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινάει την Δευτέρα (4/5), με τους Πειραιώτες να πετούν στις 17:00 για τη Νίκαια και από εκεί να μεταφέρονται στο Μονακό.
Εν συνεχεία, το Game 3 θα διεξαχθεί την Τρίτη (5/5) στις 20:45.
Το πρόγραμμα των Play Offs
- Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
- Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό, Πέμπτη 30 Απριλίου 21:00
- Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός, Τρίτη 5 Μαΐου 20:45
- Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός, Πέμπτη 7 Μαΐου 20:30 (αν χρειαστεί)
- Game 5: Δεν έχει ανακοινωθεί
