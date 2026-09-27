Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 101-96: Το φάουλ του Καλάθη για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον «δικέφαλο»
Τον 5ο σερί τίτλο του Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός μετά και τη νίκη του στον τελικό του κλειστού «Ανδρέας Παπανδρέου» απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Οι διαμαρτυρίες στις τάξεις του «δικεφάλου» ήταν έντονες, ειδικά για τη φάση στα 16'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 98-86 υπέρ των «ερυθρολεύκων».
Συγκεκριμένα καταλογίστηκε φάουλ στον Νικ Καλάθη πάνω στον Γιαν Μοντέρο και δη τη στιγμή που ο Όσμαν είχε κλέψει την μπάλα και έβγαινε μόνος του στον αιφνιδιασμό.
Οι αντιδράσεις ήταν έντονες από πλευράς ΠΑΟΚ για αυτό το σφύριγμα των διαιτητών.
Δείτε την χαρακτηριστική φάση
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