Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ με 101-96 και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup για τη σεζόν 2026-2027, το οποίο είναι και το πέμπτο συνεχόμενο της ιστορίας του.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν πολύ ανταγωνιστικοί ειδικά προς το φινάλε της αναμέτρησης με τον Αντρέα Τρινκιέρι να εκφράζει τον εκνευρισμό του για τον χαμένο τελικό.

Aναλυτικά

«Χάσαμε τον τελικό. Είμαι πολύ εκνευρισμένος. Αν μου κάνετε μια άλλη ερώτηση, θα σας δώσω μια άλλη απάντηση. Πιστεύω δεν είχαμε την ίδια ενέργεια όπως χθες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κόντρα σε αυτές τις ομάδες. Στο δεύτερο παλέψαμε και αυτό έχουμε υποσχεθεί, ότι θα παλεύουμε πάντα. Όμως, πάλι, εκτέλεσαν πάνω από 30 βολές, είχαμε τέσσερις τεχνικές ποινές εις βάρος μας... Προσπαθώ ακόμα να βρω τον τρόπο να διαχειριστώ τη διαιτησία. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι ως ομάδα σε αυτό και προσωπικά. Όταν παλεύεις, μπορεί να χάσεις, αλλά δεν νιώθεις νικημένος».