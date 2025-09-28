Ο Ολυμπιακός έδωσε χρόνο και στους 4 νεοαποκτηθέντες παίκτες στην Ρόδο, με εκείνον που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα πάνω του να μην είναι άλλος από τον Ντόντα Χολ. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι έκαναν όλες οι μεταγραφές του Ολυμπιακού στο Stoiximan Super Cup της Ρόδου.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, το τέταρτο στην ιστορία του και συνάμα το 4ο σερί, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει τους παίκτες του να τα δίνουν όλα στο παρκέ, βγάοζοντας έτσι και πολύτιμα συμπεράσματα ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague.

Από το περσινό ρόστερ, λίγο πολύ όλοι ξέραμε τι να ζητήσουμε και δεν περιμένε κανείς το Stoiximan Super Cup για να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Από την άλλη όμως, σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους παίκτες του Ολυμπιακού, το επίσημο ντεμπούτο τους μας έδειξε λίγο - πολύ τον βαθμό ετοιμότητάς τους, αλλά και το ταλέντο τους.

Ο Ντόντα Χολ ήταν σαφώς εκείνος που εντυπωσίασε περισσότερο από όλους, έχοντας 13.5 πόντους και 5.5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Από την άλλη όμως, ο Τάισον Γουόρντ δεν «έλαμψε» το ίδιο.

Ο Αμερικανός, που όπως και ο Χολ, έπαιξε και στα δύο παιχνίδια της Ρόδου, είχε 2.5 πόντους μ.ο. στο τουρνουά και 2 ασίστ, χωρίς να πάρει πολλές προσπάθειες.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο από την άλλη έπαιξε μόνο στον ημιτελικό, προλαβαίνοντας να κάνει 3 μπλοκ και να μαζέψει 4 ριμπάουντ σε 10', ενώ ο Όμηρος Νετζήπογλου αγωνίστηκε μόλις για 1:28, χωρίς να προλάβει να προσθέσει κάτι στην στατιστική του.

Αναλυτικά τα πεπραγμένα των μεταγραφών του Ολυμπιακού στο Stoiximan Super Cup:

Ντόντα Χολ (σε 2 παιχνίδια)

Πόντοι: 13.5

Εντός παιδιάς: 11/12

Δίποντα: 11/12

Τρίποντα: 0/0

Βολές: 5/5

Ριμπάουντ: 5.5

Ασίστ: 1

Λάθη: 1,5

Κλεψίματα: 0

Τάπες: 1

Index: 19.5

Τάισον Γουόρντ (σε 2 παιχνίδια)

Πόντοι: 2,5

Εντός παιδιάς: 2/4

Δίποντα: 2/3

Τρίποντα: 0/1

Βολές: 1/1

Ριμπάουντ: 1.5

Ασίστ: 2

Λάθη: 0,5

Κλεψίματα: 0.5

Τάπες: 0

Index: 5

Κώστας Αντετοκούνμπο (σε 1 παιχνίδι)

Πόντοι: 0

Εντός παιδιάς: 0/1 (0%)

Δίποντα: 0/1 (0%)

Τρίποντα: 0/0

Βολές: 0/0

Ριμπάουντ: 4 Ασίστ: 0

Λάθη: 0

Κλεψίματα: 0

Τάπες: 3

Index: 5

Όμηρος Νετζήπογλου (σε 1 παιχνίδι)