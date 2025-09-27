Ο Ολυμπιακός απάντησε στα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Super Cup.

Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup, με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν με την σειρά τους τους Πράσινους μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του τελικού του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Προμηθέα ο Παναθηναϊκός έκανε μια ανάρτηση στα social media με την απονομή του τροπαίου, γράφοντας «Συγχαρητήρια στους νικητές του Super Cup», ανάρτηση που συνοδεύτηκε με ταγκ την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Από πλευράς της η ΚΑΕ Ολυμπαικός ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως «είναι κρίμα που δεν ήσασταν εφώ να πανηγυρίσετε μαζί μας».

Η απάντηση του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό:

«Σας ευχαριστούμε, κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας».