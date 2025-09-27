Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησαν μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό για τους στόχους της ομάδας την απαιτική νέα σεζόν που ξεκινά.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.

Οι πρόεδροι των Πειραιωτών, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μίλησαν για την επιτυχία και για τους στόχους της νέας σεζόν.

Αναλυτικα

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Είναι συνέχεια του πρωταθλήματος και στοχεύουμε στους τίτλους. Η ομάδα είναι ενισχυμένη, πιο αθλητική και με τον νέο παίκτη θα παρουσιαστεί καλύτερη από πέρσι. Πάντα είμαστε μια οικογένεια. Αν δεν έχεις καλή χημεία, δεν μπορείς να φτάνεις κάθε χρόνο στο Final Four. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο αυτό».

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ιδανικό ξεκίνημα, ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Το πιο σημαντικό βήμα είναι η συμφωνία για το ΣΕΦ. Από εκεί και πέρα όσον αφορά την ενίσχυση, αυτό θα το κρίνει ο προπονητής. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Το δυνατό μας σημείο είναι η βελτιωμένη αθλητικότητα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η EuroLeague κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στόχος μας είναι η πρόκριση στα playoffs. Θα είναι πολλά τα παιχνίδια, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και φυσικά ο απώτερος στόχος είναι το Final Four.

Δεν νομίζω ότι είμαστε φαβορί. Ο Ολυμπιακός ανήκει στην ελίτ, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι φαβορί. Εμείς έχουμε θέληση και δίψα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κορυφές».