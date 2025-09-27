Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έστειλε το μήνυμά του για την έναρξη της νέας απαιτητικής σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-83 των Πατρινών, έχοντας σε εκπληκτικό βράδυ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και κατέκτησαν το τέταρτο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεχώρισε με 21 πόντους με 5/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, μία ασίστ, 4 λάθη και αναδείχθηκε ο MVP του τελικού, ενώ παραχώρησε δηλώσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του MVP του τελικού, Τάιλερ Ντόρσει, μετά τη 4η διαδοχική κατάκτηση του Super Cup απο τους ερυθρόλευκους!

Για το ξεκίνημα της σεζόν: «Ναι, είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα της σεζόν μέχρι στιγμής. Καλό να βρίσκουμε τη χημεία μας και να μπαίνουμε σε ρυθμό για την επόμενη εβδομάδα. Ξέρεις, είναι μια καλή αρχή και πρέπει να συνεχίσουμε. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, περισσότερα παιχνίδια. Αλλά νομίζω πως έχουμε καλή ομάδα και ελπίζω να ξεκινήσουμε την Ευρωλίγκα με το δεξί».

Για το ότι του... πάει καλά το κλειστό της Ρόδου: «Ναι, δηλαδή, τα καλάθια εδώ είναι μεγαλύτερα. Δεν ξέρω πώς μπαίνουν τα σουτ, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά προφανώς νιώθω καλά σε αυτό το γήπεδο και η δουλειά θα συνεχιστεί. Οπότε γυρίζουμε πίσω στην Αθήνα και πρέπει να επιστρέψουμε στο γήπεδο, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι ο Προμηθέας πλησίασε στο σκορ: «Νομίζω ότι κάναμε πάρα πολλά λάθη. Σταματήσαμε να κάνουμε λάθη και κατεβάσαμε τον ρυθμό, προσπαθήσαμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Και νομίζω πως έτσι το καταφέραμε. Αλλά έτσι επέστρεψαν κι εκείνοι, με τα δικά μας πολλά λάθη».

Για τη δική του κατάσταση: «Είμαι έτοιμος. Είμαι σε αγωνιστική κατάσταση από το καλοκαίρι. Το σώμα μου νιώθει υπέροχα. Δεν αισθάνομαι κουρασμένος όπως νόμιζα ότι θα ένιωθα. Είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, έτοιμος να ξεκινήσει το μπάσκετ και να παίξουμε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας».

Για την αλλαγή στις εμφανίσεις του και την βελτίωσή του: «Νομίζω ότι αυτό ανήκει στο παρελθόν. Προφανώς έχω κίνητρο, δεν θέλω ποτέ να ξαναβρεθώ στη θέση που ήμουν πέρσι. Θα φροντίσω ώστε φέτος να βάλω τη δουλειά. Θα συνεχίσω να δουλεύω, ανεξάρτητα από τα πάνω και τα κάτω της σεζόν. Δεν θέλω να μείνω ξανά εκτός Final Four. Αυτό ήταν το πρώτο Final Four που χρειάστηκε να δω απ’ έξω. Δεν θέλω ποτέ να βρεθώ ξανά σε αυτή τη θέση. Αυτή η δουλειά δεν θα σταματήσει ποτέ. Έχω κάτι να αποδεικνύω σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι στην ελληνική λίγκα είτε στην Euroleague. Είναι μια σημαντική χρονιά για εμάς ως ομάδα να έχουμε κίνητρο σε όλη τη διάρκεια».