Ο Νίκος Καρφής γράφει από την υπέροχη Ρόδο για τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Προμηθέα και την Ένωση που πρέπει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Καλοκαιράκι μυρίζει ακόμα στη Ρόδο, με τους ανθρώπους του ΕΣΑΚΕ να κάνουν τα καλύτερα για μια άρτια διοργάνωση του Stoiximan Super Cup. Ένα υπέροχο μέρος που ταιριάζει απόλυτα με το μπάσκετ που παίζει η ΑΕΚ αυτή την περίοδο. Η ομάδα του Σάκοτα είναι... δροσερή, ξέρει τον τρόπο για να βγάζει όμορφα πράγματα στον επιθετικό τομέα και να το συνδυάζει με νίκες.

Τα φιλικά μας έκαναν να πάρουμε μια γεύση από τη δουλειά του Σάκοτα και αυτό που θα προσπαθήσει να παίξει μέσα στη σεζόν. Η αλήθεια είναι πως η Βασίλισσα βγάζει φρεσκάδα στο παιχνίδι της, τρέχει πολύ, είναι αθλητική και κυκλοφορεί ωραία τη μπάλα. Τον ψάχνει τον αιφνιδιασμό, δεν κόβει καθόλου ταχύτητα ενώ βάζει ομαλά σιγά σιγά όλα της τα νέα αποκτήματα στο... κλίμα.

Όπως είπα και στο κείμενο του Gazzetta, έφτασε και η ώρα του Κατσίβελη που θα πάρει τον χρόνο του κόντρα στον Προμηθέα και θα αποτελέσει άλλο ένα... όπλο στα χέρια του Σάκοτα. Έρχεται να προστεθεί στους Φλιώνη και Λεκαβίτσιους στη θέση του point guard.

Eίναι φαβορί και πρέπει απλά να παίξει το μπάσκετ της

Με αυτά που έχουμε δει από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής στα φιλικά, η ΑΕΚ είναι το φαβορί για να φτάσει στον τελικό. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θέλει και πολύ να βρεθείς προ εκπλήξεως. Χρειάζεται προσοχή και προσήλωση στο πλάνο του Σάκοτα για να μπορέσει η ομάδα να διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό του Σαββάτο.

Είμαι της άποψης πως στην ΑΕΚ αρκεί να βγάλει πάλι τα προτερήματα της στον επιθετικό τομέα για να έρθει η πρόκριση. Σίγουρα δεν πρέπει να παραμελήσει την άμυνα της, αλλά η επίθεση της είναι κάτι που κάνει τη διαφορά και οφείλει να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Είναι απίθανο το 95.6 που έχει στον μέσο όρο πόντων στην επίθεση της μέχρι τώρα. Απαγορεύεται να υποτιμήσει τον Προμηθέα, αλλά με την ορμή που έχει, με το ελκυστικό μπάσκετ που παίζει, με τις σωστές αποστάσεις που υπάρχουν στο παρκέ, η Ένωση οφείλει να παίξει το επιθετικό της μπάσκετ για να βρεθεί στον τελικό.

Ο τελικός αν με το καλό βρεθεί εκεί, θα είναι άλλο πράγμα γιατί λογικά θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό και μπορεί μόνο η επίθεση να μην της φτάσει. Θα χρειαστεί και πολύ καλύτερη άμυνα κόντρα σε έναν ποιοτικότερο αντίπαλο.

Η Ένωση έχει ορισμένους πρωταγωνιστές σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν όπως ο Αρμς, ο Μπάρτλεϊ και ο Σίλβα. Ο Φλιώνης δείχνει πιο ώριμος από ποτέ και έτοιμος να ηγηθεί στα γκαρντ και να προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία στο κουμάντο των επιθέσεων, παίρνοντας βοήθειες όπως είπαμε και παραπάνω από Μπάρτλεϊ-Κατσίβελη.

Ένα ακόμα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως στην εξίσωση μπήκαν γρήγορα οι Πετσάρσκι και Αρσενόπουλος στα τελευταία φιλικά, λύνοντας τα χέρια του Σάκοτα που θα μπορεί να ανοίξει πολύ πιο εύκολα το rotation. Ο Χαραλαμπόπουλος επίσης είναι μια ποιοτικότατη λύση που όσο περνά ο καιρός, θα νιώθει όλο και πιο άνετα στο παρκέ.

Η ΑΕΚ οφείλει να το ζήσει επιθετικά για άλλο ένα ματς, να τρέξει τον Προμηθέα, να τον κουράσει και θεωρώ πως όλα θα γίνουν πιο εύκολα αν μείνει πιστή στο μπάσκετ της και τα θέλω του προπονητή της.

Ο οργανισμός πρέπει να διεκδικήσει το τρόπαιο και έχει όλα τα εφόδια για να το κάνει. Η ΑΕΚ είναι ωραία στο... μάτι, δροσίζει τον κόσμο της και χρειάζεται να συνεχίσει με το πόδι πατημένο στο γκάζι για να πανηγυρίσει το απόγευμα της Παρασκευής κόντρα σε μια ομάδα που αξίζει τον σεβασμό και έχει παίκτες να απειλήσει.

Και είναι ωραίο που οι Πατρινοί εμπιστεύονται ταλαντούχα παιδιά όπως ο Μπαζίνας, ο Καραγιαννίδης και τους βγάζουν στη... βιτρίνα, δίνοντας τους ευκαιρίες και πέρυσι αλλά και φέτος.

Η ομάδα του Σάκοτα είναι πανέτοιμη με μοναδικό ερωτηματικό τη συμμετοχή του Γκρέι που την Πέμπτη έκανε ατομικό. Αλλά και στο «4» η ΑΕΚ δεν στερείται λύσεις με Κουζμίνσκας και Πετσάρσκι. Με Γκρέι όμως στο παρκέ θα είναι πιο δύσκολο να την αντιμετωπίσεις.

ΥΓ: Υπέροχο το κλίμα μεταξύ των ανθρώπων των όλων ομάδων και των παικτών στη Ρόδο. Χαίρομαι πολύ που βλέπω από κοντά τέτοιες εικόνες. Η αλήθεια είναι πως της έχει ανάγκη το μπάσκετ και ο αθλητισμός. Βγάζει υγεία το σκηνικό εδώ και μακάρι να συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της σεζόν.