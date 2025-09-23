Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για το Super Cup της Ρόδου (26-27/9) και ο Σάκοτα παίρνει ήδη πράγματα από Πετσάρσκι και Αρσενόπουλο, οι οποίοι μπαίνουν δυνατά στην... εξίσωση στα τελευταία φιλικά.

Τα πρώτα δείγματα της Ένωσης είναι κάτι παραπάνω από θετικά στα φιλικά. Η Βασίλισσα πετά φωτιές στην προετοιμασία της και είτε ξεπερνά τους 100 πόντους, είτε τους πλησιάζει. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν. Την Παρασκευή 26/9 θα παίξει με τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Super Cup στη Ρόδο, θέλοντας να τσεκάρει το εισιτήριο για τελικό και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δημιούργησε ένα ρόστερ με αθλητικότητα, ταχύτητα και τα αποτελέσματα φαίνονται μέχρι στιγμής στο παρκέ. Η δουλειά του φαίνεται και θα πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα για να διαπιστώσουμε αν η ΑΕΚ θα συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Σίγουρα κομβικοί για το παιχνίδι της Ένωσης θα είναι οι Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα από άποψης σκοραρίσματος, ενώ στο «1» θα δίνουν λύσεις οι Λεκαβίτσιους, Φλιώνης και Κατσίβελης.

Πάντως ο Σάλε θα αισθάνεται ικανοποιημένος και από την πρόοδο δύο παιδιών που μπήκε για τα... καλά στην εξίσωση στα τελευταία φιλικά και έδωσαν λύσεις.

Η άνοδος του Πετσάρσκι και του Αρσενόπουλου

Αρχικά ο Μάρκο Πετσάρσκι ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα στα πρώτα φιλικά, κάτι που είναι λογικό αφού φέτος ήρθε στην Ελλάδα και την ΑΕΚ. Αλλά στα δύο τελευταία ματς κόντρα σε Βαρέζε και Καρδίτσα έδειξε στοιχεία του ταλέντου και φώναξε πως θα αποτελέσει ακόμα μια σημαντική λύση στη frontline.

Ο Πετσάρσκι... εκμεταλλεύτηκε κάτα κάποιο τρόπο και την απουσία του Γκρέι και είχε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα απέναντι στην Βαρέζε στα 16 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ακόμα πιο ψηλά πήγε στο παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα που είχε 18 πόντους με 5/8 σουτ στα 25:38 στο παρκέ.

Μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις της frontline και θα κληθεί να βγει μπροστά για να ανεβάσει επίπεδο τη ρακέτα της Βασίλισσας. Οι 33 πόντοι που πέτυχε συνολικά στα δύο τελευταία ματς είναι πολύ καλό μαντάτο για τη συνέχεια. Ανεβαίνει και πατά καλύτερα ο Πετσάρσκι.

Πάμε και στον Νίκο Αρσενόπουλο. Ένα παιδί που από πέρυσι βρίσκεται στο ρόστερ της ΑΕΚ, όμως όχι από το ξεκίνημα της σεζόν. Αποκτήθηκε τον Φλεβάρη του 2025 και δεν μπόρεσε να μπει στην... εξίσωση και να πάρει ευκαιρίες σε μια ομάδα που ήδη λειτουργούσε στον... αυτόματο.

Ωστόσο ο Έλληνας περιφερειακός δούλεψε, επέμεινε και θέλει φέτος να είναι στο rotation του Σάκοτα, παίρνοντας τον χρόνο του. Δουλεύει σωστά και σκληρά. Άφησε υποσχέσεις και εκείνος στα δύο τελευταία φιλικά και έγινε παράγοντας στην επίθεση της Ένωσης.

Απέναντι στη Βαρέζε είχε 12 πόντους και κόντρα στην Καρδίτσα το κοντέρ έγραψε 10 πόντους. Έδειξε πως είναι έτοιμος όπου του ζητηθεί. Σιγουρα με την άνοδο τόσο του Πετσάρσκι όσο και του Αρσενόπουλου... χαμογελά και ο Σάκοτα που θέλει να έχει βάθος στο ρόστερ και αρκετές επιλογές που θα μπορεί να φέρει από τον πάγκο.

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στα φιλικά και όσο περισσότεροι μπαίνουν στην... εξίσωση είναι κέρδος και λύνει τα χέρια του Σάλε. Φυσικά στο Super Cup θα κάνει το ντεμπούτο του και ένα βασικό... γρανάζι, ο Δημήτρης Κατσίβελης με την ψυχολογία στα ύψη μετά το χάλκινο στο Εurobasket.