Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για τον ημιτελικό του Super Cup με τον Προμηθέα (17:00, 26/9) σε ένα ματς που ο Κατσίβελης θα αποτελέσει μια επιπλέον λύση για τον Σάλε.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Η κοινή πτήση με την οποία ταξίδεψε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) στη Ρόδο και πλέον οι ομάδες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Stoiximan Super Cup.

Στην Ένωση προετοιμάζονται για τον ημιτελικό κόντρα στον Προμηθέα (προπονήθηκαν και στη Ρόδο), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να υπολογίζει πλέον και στον Δημήτρη Κατσίβελη.

Ο διεθνής γκαρντ που βρισκόταν στην 12άδα της Εθνικής ομάδας και πανηγύρισε το χάλκινο στο Εurobasket, προπονήθηκε με την Ένωση για πρώτη φορά στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε και θα κάνει τον Σάλε να... ανοίξει τη βεντάλια στον ημιτελικό με τον Προμηθέα.

Το έξτρα... όπλο της Ένωσης

Ο Κατσίβελης είναι ένα παιδί που μπορεί να δώσει λύσεις κυρίως στη νευραλγική θέση του point guard, ενώ μπορεί να προσφέρει και στο «2» υπό προϋποθέσεις και ανάλογα τις επιλογές του κόουτς Σάκοτα.

Μέχρι στιγμής η Ένωση πορεύτηκε στα φιλικά της σε Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία με την δυάδα Φλιώνη και Λεκαβίτσιους κατά κύριο λόγο στη θέση του point guard.

Με τον Κατσίβελη ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και άλλα σχήματα. Άλλωστε είναι ένας παίκτης που προσφέρει και στις δύο μεριές του παρκέ. Two-way player με εμπειρία και με την ψυχολογία στα ύψη εξαιτίας τα όσα έζησε στο Eurobasket. Αμυντικό πολυεργαλείο σε ορισμένες περιπτώσεις, παίκτης ομάδας που θα κάνει τα πάντα για το σύνολο.

Ο διεθνής γκαρντ δεν είναι άγνωστος στο περιβάλλον της Ένωσης. Έχει περάσει αρκετές θητείες στους κιτρινόμαυρους και νιώθει οικεία με την ομάδα.

Στο ταξίδι προς τη Ρόδο ένιωθε ήρεμος, συγκεντρωμένος και ευδιάθετος. Η ανυπομονησία του για να πατήσει παρκέ στο επίσημο ματς είναι μεγάλη και κόντρα στον Προμηθέα θα γίνει αυτό. Δείχνει έτοιμος να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ΑΕΚ.

To «ξέρω σε ποια ομάδα έρχομαι πάλι»

«Προφανώς, είμαι πολύ χαρούμενος, που επιστρέφω στην ΑΕΚ. Ξέρω πολύ καλά σε ποια ομάδα έρχομαι πάλι. Ξέρω, ότι υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες.

Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Πραγματικά, νιώθω την ανάγκη για τα επόμενα δύο χρόνια να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχει η ομάδα τούς στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη». Aυτά ήταν λόγια του όταν ήρθε στην ΑΕΚ.

Ξέρει σε ποια ομάδα έρχεται και κολλάει τέλεια στο υψηλό επίπεδο που δείχνει να παίζει η Βασίλισσα σε αυτό το σημείο της σεζόν, εντυπωσιάζοντας με υψηλά σκορ. Η επίθεση της πετά φωτιές και ο Κατσίβελης έρχεται να κάνει ακόμα πιο απρόβλεπτο το μείγμα που έχει δημιουργήσει ο Σάκοτα. Η... βεντάλια ανοίγει με Κατσίβελη.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως την περσινή σεζόν με τον ΠΑΟΚ, ο Κατσίβελης έζησε μια από τις πιο ώριμες χρονιές του, βοηθώντας τον ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup. Και μαζί του είχε τον Μπάρτλεϊ, τον οποίο βρίσκει ξανά στην Ένωση.