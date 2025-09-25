ΑΕΚ σημαίνει επίθεση: Το εκπληκτικό 95.6 στον μέσο όρο πόντων

O επιθετικός μέσος όρος της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακός πριν τον ημιτελικό κόντρα στον Προμηθέα (17:00, 26/9, live Gazzetta).

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Η Βασίλισσα έχει μπροστά της τον ημιτελικό κόντρα στον Προμηθέα για το Super Cup (17:00, 26/9, live Gazzetta). Η ΑΕΚ έχει με ορμή στον επιθετικό τομέα, ο οποίος είναι το όπλο της μέχρι στιγμής. Μια ομάδα σε κερδίζει με το μπάσκετ της και αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια της σεζόν και την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Σταθερά πάνω από τους 90 πόντους, μερικές φορές και ψηλότερα από τους 100, κάτι που δείχνει πολλά για την ποιότητα και τη δουλειά που γίνεται καθημερινά.

Αν ψάξει κανείς να βρει τον μ.ο πόντων της Ένωσης στα φιλικά σίγουρα θα εντυπωσιαστεί. Η αρμάδα του Σάκοτα λοιπόν βάζει κατά μέσο όρο 95.6 πόντους στα φιλικά της και στέλνει μήνυμα στους Πατρινούς ενόψει του ημιτελικού.

Εξαιρετικές συνεργασίες, ταλέντο στην επίθεση, ομαδικότητα, γρήγορη κυκλοφορία και φοβερός ρυθμός συνθέτουν μεταξύ άλλων αυτό το φοβερό σκηνικό στην επίθεση.

Τα φιλικά της ΑΕΚ

ΑΕΚ - Μεγαρίδα 98-89

ΑΕΚ - Κρεμόνα 82-69

Τρέντο - ΑΕΚ 96-91

ΑΕΚ - Κλουζ 93-95

Βάλτσεα - ΑΕΚ 80-99

ΑΕΚ - Φενέρ 102-102

ΑΕΚ - Βαρέζε 105-98

ΑΕΚ - Καρδίτσα 95-85