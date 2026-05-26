ΑΕΚ: «Το "ΔΕΝ Ξεχνώ" ακούστηκε παντού»

Ο Πυρρίχιος έκλεψε την παράσταση στο ημίχρονο του ΑΕΚ-Άρης και στη SUNEL Arena τιμήθηκε η 19η Μάη και οι 353.000 ψυχές της Γενοκτονίας των Ποντίων που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

H AEK έδειξε χαρακτήρα κόντρα στον Άρη και κατάφερε να πάρει το θρίλερ του Game 3 με 102-99 μετά από μια απίθανη σκυλομαχία. Πλέον έχει μπροστά της τους ημιτελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό (Game 1 την Πέμπτη στο ΣΕΦ), με τον Γκρεγκ Μπράουν να δηλώνει στο Gazzetta πως ετοιμάζει special κάρφωμα α λα Βινς Κάρτερ κόντρα στους Πειραιώτες.

Στο ημίχρονο του ματς κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ και η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), ένωσαν τις δυνάμεις τους και πέρασαν ένα ηχηρό μήνυμα!

Με περισσότερους από 350 συμμετέχοντες, ο Πυρρίχιος μίλησε στις ψυχές όλων. «Η καρδιά μας χτύπησε διαφορετικά. Όλοι μαζί, τιμήσαμε τη 19η Μαΐου. Τιμήσαμε τις 353.000 ψυχές της Γενοκτονίας των Ποντίων που δεν θα ξεχαστούν ποτέ», αναφέρει η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ μεταξύ άλλων.

Συγκινητικές στιγμές στη SUNEL Arena με Πυρρίχιο στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων.



Η 19η Μαϊου και ο αριθμός 353.000 δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μας. pic.twitter.com/WEno73VmEK May 25, 2026

Σε μια ατμόσφαιρα, που όμοιά της δεν έχει δημιουργηθεί σε γήπεδο μπάσκετ και με την συμμετοχή 25 σωματείων και φορέων Ποντίων, με περισσότερους από 350 συμμετέχοντες, ο Πυρρίχιος μίλησε στις ψυχές όλων. Η καρδιά μας χτύπησε διαφορετικά. Όλοι μαζί, τιμήσαμε τη 19η Μαΐου. Τιμήσαμε τις 353.000 ψυχές της Γενοκτονίας των Ποντίων που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Γιατί ο Πόντος δεν έσβησε, ζει μέσα στις καρδιές μας, ζει μέσα στην ιστορία μας!

Η λύρα δάκρυσε και το νταούλι χτύπησε σαν τη δική μας καρδιά. Ο Πυρρίχιος, ο χορός της φωτιάς και του πολέμου, απέδειξε ότι η Βασίλισσα, η προσφυγιά και ο Ποντιακός Ελληνισμός ξέρουν να επιβιώνουν, να παλεύουν και να μένουν ζωντανοί!

Ιδιαίτερα ευχαριστώ, στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Βαρυθυμιάδη αλλά και όλα τα μέλη, καθώς και στα συμβούλια των Σωματείων και λοιπών εμπλεκομένων, που μας τίμησαν με την παρουσία τους:

– Σ.Πο.Σ. Ν.Ε.Ν.

– Ένωση Ποντίων Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου “Μαύρη Θάλασσα”

– Σύλλογος Ποντίων Καματερού ”Δημήτρης Ψαθάς”

– Σύλλογος Ποντίων Χαϊδαρίου Αττικής “Ποντιακή Λύρα”

– Σύλλογος Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας “Δημήτριος Υψηλάντης”

– Ένωση Ποντίων Περιστερίου

– Ένωση Ποντίων Σουρμένων

– Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης

– Ένωση Ποντίων Νίκαιας- Κορυδαλλού

– Σύλλογος Ποντίων Μαγούλας & Περιχώρων

– Σύλλογος Ποντίων Καρέα Βύρωνα

– Ένωση Ποντίων Βριλησσίων “Οι Τραντέλληνες”

– Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Αττικής-

– Μουσικοχορευτική και Πνευματική Εστία Ποντίων και Φίλων Αιγάλεω ”Ο Καύκασος”

– Σύλλογος Ποντίων Κορυδαλλού ”Εύξεινος Πόντος”

– Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής ”Ο Καπετάν Ευκλείδης”

– Ένωση Ποντίων Μελισσίων Αττικής

– Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας “Σινώπη”

– Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου “Οι Ακρίτες του Πόντου”

– Ένωση Ποντίων Φθιώτιδας

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ «Ο ΦΑΡΟΣ»

– Oνειρωδοί N.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας

– epontos

– Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου

– Ένωση Ποντίων Πειραιώς – Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Την επίλεκτη ομάδα Πυρριχιστών του Σ.Πο.Σ, συνόδευσαν στη λύρα ο Κώστας Ορφανίδης και στο νταούλι ο Γιώργος Μουρατιδης. Συντονιστές χοροδιδάσκαλοι ήταν ο Όμηρος Παχατουρίδης και Ηλίας Τσεραχίδης, ενώ είχαμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Ενωσίτης Ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης, ο οποίος απήγγειλε πριν από τον χορό Σέρρα το ποίημα του Κώστα Διαμαντίδη «Η Τραπεζούντα η μάνα ’μουν»,

Στο τέλος του χορευτικού, η Chief Marketing Officer της ΑΕΚ BC, παρέδωσε εκ μέρους όλης της Οικογένειας της ΑΕΚ BC, στον Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριο Βαρυθυμιάδη, μια εμφάνιση του αρχηγού της Ομάδας μας, Δημήτρη Φλιώνη.

Σας ευχαριστούμε όλους για το συναίσθημα που μας χαρίσατε εχθές! «ΔΕΝ Ξεχνάμε!»