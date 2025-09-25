Ο Ραϊκουάν Γκρέι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της ΑΕΚ στη Ρόδο, μια μέρα πριν τον ημιτελικό με τον Προμηθέα (17:00, 26/9)

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Αντίστροφα μετρά για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν η Βασίλισσα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε στη Ρόδο για το Super Cup το μεσημέρι της Πέμπτης και την Παρασκευή θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα στον ημιτελικό (17:00, live Gazzetta).

Η αποστολή της ΑΕΚ προπονήθηκε στην Ρόδο και το κλειστό της Καλλιθέας, με τον Ραϊκούαν Γκρέι να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους παίκτες.

O Γκρέι δεν αγωνίστηκε στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Βαρέζε την προηγούμενη Παρασκευή (νίκη με 105-98 της Ένωσης) λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο και τέθηκε εκτός για προληπτικούς λόγους. Ο power forward της Βασίλισσας δεν έπαιξε ούτε στο φιλικό στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» με την Καρδίτσα.

Μένει να δούμε αν τελικά θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του στον ημιτελικό με τον Προμηθέα. Στα φιλικά που ήταν ετοιμοπόλεμος ξεκινούσε ως βασικός power forward, κάτι που γινόταν φυσικά και την περσινή σεζόν όντας ένας εκ των ποιοτικότερων παικτών της ΑΕΚ.

Ο Γκρέι, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση από την Αθήνα μίλησε για τον αν θα παίξει με Προμηθέα, αναφέροντας: «Αυτό είναι το πλάνο, θα δούμε. Δεν είναι όμως πάνω μου, είναι απόφαση της ομάδας οπότε θα δούμε».