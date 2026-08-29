Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στη Β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Φιλοξενήθηκε από την Ουκρανία στη Ρίγα και γνώρισε την ήττα με 82-76. Πλέον τα πράγματα ζορίζουν για τη «γαλανόλευκη» και θέλει διακαώς νίκη κόντρα στην Ισπανία την επόμενη αγωνιστική.

Οι Ισπανοί υπέστησαν μία ήττα «σοκ» στην έδρα τους. Η Πορτογαλία πραγματοποίησε μία τεράστια εμφάνιση και πήρε το διπλό με 95-89.

Στο τρίτο ματς του ομίλου, η Γεωργία πέρασε με μεγάλη άνεση το εμπόδιο του Μαυροβουνίου, καθώς επικράτησε στην έδρα της με 101-74. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (9ος Όμιλος)

Ισπανία 5-2 Ουκρανία 5-2 Γεωργία 4-3 Πορτογαλία 4-3 Μαυροβούνιο 4-3 Ελλάδα 3-4

1η αγωνιστική (28/08)