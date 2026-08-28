Η Εθνική παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων στην Ρίγα για δεύτερο σερί «παράθυρο» και με τη (νέα) ήττα στα Προκριματικά από την Ουκρανία με 82-76 δυσκόλεψε πάρα πολύ η υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το παιχνίδι με την Ουκρανία στην ουδέτερη έδρα της Ρίγα ήταν «must win» για την ελληνική ομάδα. Όμως δεν έδειξε σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα ότι άξιζε τη νίκη. Όσο και αν την είχε ανάγκη. Όσο και αν η πίεση ήταν ασφυκτική. Όσο και αν «επαιζε» κατά κάποιον τρόπο την «ζωή» της στα Προκριματικά.

Μετά την ήττα από τους Ουκρανούς η υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο... θόλωσε πάρα πολύ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καθώς η νίκη απέναντι στην Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα στο «Telekom Center Athens» ισοδυναμεί με νίκης... ζωής! Κοινώς όπως... έστρωσε η Εθνική μας θα πρέπει να κοιμηθεί κιόλας.

Για ένα ακόμη παιχνίδι είχε μεγάλο επιθετικό πρόβλημα, ειδικά έξω από τα 6.75 μέτρα με 9/32 τρίποντα (ποσοστό 28%). Και μάλιστα γνώρισε την ήττα από την Ουκρανία, της οποίας ο σούπερ σταρ ήταν... εξωφρενικά άστοχος καθώς ο Σβι Μιχάιλιουκ είχε μόλις 3/17 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 1/9 (και τα περισσότερα... τραβηγμένα) τρίποντα! Όμως οι Κόβλιαρ (18π.), Σούλγκα (14π.) και Βοϊνάλοβιτς (11π.) έκαναν την ζημιά στην Ελλάδα.

Για την «γαλανόλευκη», ο Καλάθης ήταν... σχεδόν μια ομάδα μόνος του (17π., 8ασ., 3ριμπ.), ο Ντόρσεϊ άργησε να ξυπνήσει (16π.) ενώ ο Τολιόπουλος κινήθηκε στα ρηχά με 1/6 σουτ .

Ουκρανία – Ελλάδα: Ο αγώνας

Η Εθνική μας μπορεί να ήθελε να πάρει το μομέντουμ στο ματς ωστόσο η Ουκρανία έβγαλε μεγάλη σκληράδα, ο Μπαγκάτσκις επέλεξε την άμυνα με την «παγίδα» στον point guard και κάπως έτσι αποδιοργανώθηκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Δεν μπορούσε να βρει ισορροπία, κάτι που βάλθηκε να εκμεταλλευτεί η Ουκρανία και να προηγηθεί και με +8 πόντους (22-14) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (24-19).

Ο Σπανούλης ανακάτεψε από νωρίς την τράπουλα, έχοντας ξεκινήσει στην βασική πεντάδα τον Όμηρο Νετζήπογλου προκειμένου να αναλάβει τον Μιχάιλιουκ. Το μαρκάρισμα του Ουκρανού σταρ ήταν και το κύριο ζητούμενο, με τον ελληνικό βαθμό στον περιορισμό του να ήταν αρκετά υψηλός. Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα όπου ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προσπαθούσε να βγάλει ενέργεια και να παρασύρει και τους υπόλοιπους, η Ελλάδα είχε 5/9 δίποντα και 3/9 τρίποντα, ενώ αντίστοιχα οι Ουκρανοί 4/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 7/8 βολές.

Η είσοδος του Καραγιαννίδη και η άνοδος στην απόδοση του Καλάθη (9π., 4ασ., 3ριμπ.) ισορρόπησε τα 0/5 τρίποντα που είχαν οι Ντόρσεϊ (0/3) και Τολιόπουλος (0/2) με αποτέλεσμα η Εθνική μας να κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα με μόλις 4/17 έξω από τα 6.75 μέτρα. Όχι ότι οι Ουκρανοί τα είχαν πάει καλύτερα.

Από τη μία ο Σβι Μιχάιλιουκ (10π.) ήταν πολύ άστοχος με 2/10 σουτ εκ των οποίων 0/5 τρίποντα, ενώ συνολικά η ομάδα του Μπαγκάτσκις είχε στο ημίχρονο 4/14 τρίποντα, 8/16 δίποντα και 12/16 βολές. Στα ριμπάουντ η Εθνική μας είχε δύο περισσότερα (20 έναντι 18) ενώ είχε καλύτερα ποσοστά στα δίποντα (10/15) αλλά μόλις 5/10 βολές.

Μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η Ουκρανία κατάφερε να ξεφύγει και πάλι στο σκορ με +6 πόντους (43-37) και έδειχνε να ανακτά και πάλι το μομέντουμ στο παιχνίδι. Έκτοτε ο Σπανούλης άρχισε να «κλείνει» περισσότερο το rotation και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να «σπάει» το ρόδι έξω από τα 6.75 μέτρα ανεβάζοντας την δική του απόδοση, η Εθνική μας έφερε το ματς στα ίσια (48-48) στα μέσα της 3ης περιόδου. Στις δύο επόμενες επιθέσεις ο Τκατσένκο με δύο σερί τρίποντα έκοψε τον ελληνικό αέρα (54-48), με την διαφορά των έξι πόντων (57-51 & 59-53) να παρέμενε σταθερή.

Ένα τρελό τρίποντο του Μιχάιλιουκ (σ.σ. το πρώτο του στο ματς ύστερα από έξι άστοχες προσπάθειες) έφερε την Ουκρανία στο +8 (62-54) μετά την 1η περίοδο. Παρόλα αυτά η Εθνική μείωσε στη μία κατοχή (62-59) ύστερα από τρίποντο του Μήτογλου (11π.) πριν από την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου (64-59). Έως εκείνο το σημείο, η Ελλάδα είχε 14/21 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 10/16 βολές, 19-9 ριμπάουντ και 18 ασίστ για 11 λάθη, ενώ η Ουκρανία αντίστοιχα 10/23 δίποντα, 10/25 τρίποντα (σ.σ. 6/11 στην 3η περίοδο), 14/18 βολές, 17-9 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 8 λάθη.

Στην τελευταία περίοδο ήρθε η ολική καθίζηση για την Εθνική μας, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα και με 14 πόντους διαφορά (80-66) τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος. Από εκείνο το σημείο και μετά η Ουκρανία «έσβησε» τις μηχανές της και έδωσε τη δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να τρέξει ένα σερί 10-0 για το 80-76 στα 30'' πριν από το τέλος. Όμως ήταν ήδη πολύ αργά για να υπάρξει περαιτέρω αντίδραση για την «γαλανόλευκη» η οποία βρίσκεται σε κατάσταση... υψηλού κινδύνου, πλέον, όσον αφορά τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία έξω από τα 6.75 στην 3η περίοδο και το μομέντουμ που έχτισε στο 4ο δεκάλεπτο με αποτέλεσμα να πάρει η Ουκρανία και διαφορά 14 πόντων στο 35'.

εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία έξω από τα 6.75 στην 3η περίοδο και το μομέντουμ που έχτισε στο 4ο δεκάλεπτο με αποτέλεσμα να πάρει η Ουκρανία και διαφορά 14 πόντων στο 35'. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Ολεκσάνταρ Κόβλιαρ ο οποίος είχε 18 πόντους με 2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ολεκσάνταρ Κόβλιαρ ο οποίος είχε 18 πόντους με 2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μαξίμ Σούλγκα (14π., 4/6τρ., 4ριμπ., 4ασ.) και Αντρέι Βοϊνάλοβιτς (11π., 2/4τρ.)

Μαξίμ Σούλγκα (14π., 4/6τρ., 4ριμπ., 4ασ.) και Αντρέι Βοϊνάλοβιτς (11π., 2/4τρ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νικ Καλάθης προσπάθησε για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας (17π., 8ασ.)

ο Νικ Καλάθης προσπάθησε για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας (17π., 8ασ.) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Βασίλης Τολιόπουλος ο οποίος δεν βρέθηκε στη μέρα το έχοντας μόλις 1/6 εντός παιδιάς.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-37, 64-59, 82-76.

UKRAINE # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FO +/- IDX STARTERS 50 O. KOVLIAR * 28:54 18 2/6 3/5 5/6 45.5% 0 6 6 4 1 2 0 4 0 0 22 10 S. MYKHAILIUK * 33:14 13 2/8 1/9 6/7 17.6% 0 6 6 4 2 1 0 1 0 2 7 13 V. BOBROV * 29:48 9 2/3 1/2 2/2 60.0% 3 2 5 2 1 2 0 2 0 6 15 44 D. SKAPINTSEV * 17:51 7 3/5 0/0 1/6 60.0% 4 2 6 0 3 0 0 4 0 -4 3 5 I. TKACHENKO * 20:20 6 0/1 2/5 0/0 33.3% 1 2 3 0 0 0 0 5 1 -1 5 BENCH 2 M. SHULGA 22:10 14 0/1 4/6 2/2 57.1% 1 3 4 4 1 1 0 4 0 8 19 17 A. VOINALOVYCH 19:15 11 2/3 2/4 1/1 57.1% 0 1 1 0 0 1 2 2 0 5 12 7 D. LUKASHOV 14:59 2 1/1 0/2 0/0 33.3% 1 1 2 3 0 0 1 1 0 6 6 15 R. NOVITSKYI 13:00 2 1/4 0/0 0/0 25.0% 2 0 2 0 1 0 2 4 0 6 2 6 O. KOBZYSTYI 00:29 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 D. SHELIST 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Y. SUSHKIN 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 82 13/32 13/33 17/24 40.0% 14 24 38 17 10 7 5 27 1 - -