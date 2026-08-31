Ο γκαρντ της Εθνικής Ισπανίας Ντάριο Μπριθουέλα τα έβαλε με τη FIBA για την διαιτησία του αγώνα με την Ελλάδα στο Telekom Center Athens.

Πολλά παράπονα για τη διαιτησία είχαν οι Ισπανοί μετά το τέλος του αγώνα με την Ελλάδα στο Telekom Center Athens και ο Ντάριο Μπριθουέλα βγήκε μπροστά.

«Το να χάνεις πάντα είναι άσχημο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, αλλά σήμερα ειδικά, μετά από όλη την προσπάθεια που είχαμε καταβάλει, είναι ακόμα πιο δύσκολο» δήλωσε αρχικά.

Ο Ντάριο Μπριθουέλα στη συνέχεια ανέβασε τους τόνους και έγινε αιχμηρός για τη διαιτησία: «Ξέραμε πού βρισκόμασταν και η διαιτησία ήταν εσκεμμένα κακή. Αυτή είναι η FIBA και πρέπει να το εξετάσει. Η διαιτητική τριάδα που έρχεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να έχει τον επαγγελματισμό ώστε να μπορεί να διευθύνει έναν αγώνα στο T-Center. Μετά τους ρωτούσες για τις φάσεις και δεν ήξεραν καν τι να απαντήσουν».

Για τη φάση στον Αντάι Μάρα, ο Ντάριο Μπριθουέλα ήταν συγκεκριμένος: «Στο βίντεο του γηπέδου φαίνεται καθαρά ότι ο Αντάι δεν τον άγγιξε στο πρόσωπο, αλλά στον ώμο. Παρ' όλα αυτά, η φάση εξετάστηκε και καταλογίστηκε ως αντιαθλητικό φάουλ. Στη συνέχεια, σε μια άλλη, ακόμη πιο ξεκάθαρη φάση αντιαθλητικού φάουλ (αναφερόμενος στην τελευταία με τον Πάρα), δεν έγινε επανέλεγχος, γιατί αν την εξέταζαν, θα έπρεπε να καταλογίσουν αντιαθλητικό. Είναι απογοητευτικό, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο διεξήχθη το παιχνίδι και δεν φταίει ούτε η Ελλάδα ούτε εμείς. Η FIBA είναι αυτή που πρέπει να εξετάσει τις φάσεις».

Και ο Ισπανός γκαρντ, κατέληξε: «Πρέπει να πω ότι δεν μας άφησαν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα και θα ήθελα να ξέρω ακριβώς γιατί. Μας είπαν ότι αργήσαμε, αλλά πόσο χρόνο έχουμε από τη στιγμή που τελειώνει ένα παιχνίδι και οι διαιτητές φεύγουν βιαστικά;».