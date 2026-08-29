Άνω - κάτω έκανε τον όμιλο της Εθνικής μας η Πορτογαλία, καθώς επικράτησε της Ισπανίας μέσα στη Σαραγόσα με 89-95 και έβαλε σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες την Εθνική μας Ομάδα.

Όπως αποδεικνύεται (και) εκ των υστέρων, η νίκη της Πορτογαλίας επί της Ελλάδας μέσα στην «SUNEL Arena» στις αρχές του περασμένου μήνα μόνο... τυχαία δεν ήταν!

Στο... ντέρμπι της Ιβηρικής χερσονήσου, οι Πορτογάλοι «σόκαραν» τη φούρια ρόχα και έβαλαν «φωτιά» στον όμιλο που βρίσκεται και η Εθνική Ελλάδας. Σ' ένα ματς με πολλά σκαμπανεβάσματα και διαφορές υπέρ και των δύο ομάδων, η Πορτογαλία ήταν εκείνη που έκανε την μεγάλη αντεπίθεση έως και την τελική επικράτηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ισπανία είχε προηγηθεί με οκτώ πόντους στα μέσα της δεύτερης περιόδου (36-28), αλλά μέσα σε ένα τετράλεπτο δέχθηκε επιμέρους σκορ 3-19 και βρέθηκε στο -8 (39-47) λίγο πριν από το ημίχρονο. Και πάλι. Η Ισπανία ανέκτησε εκ νέου προβάδισμα επτά πόντων (70-63 στο 28') αλλά με... νέο «μπλακ άουτ» είδε τους Πορτογάλους να φτάνουν σε νέο επιμέρους σκορ 1-15 (!!) με το οποίο προηγήθηκαν με 71-78 το οποίο έμελλε να είναι και... καθοριστικό.

Έκτοτε η ομάδα του Μάριο Γκόμες κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα έως και το τέλος φτάνοντας σε μια... ανέλπιστη και εκτός προγράμματος, ίσως, νίκη. Ο σέντερ των Σέλτικς, Νεμάιας Κετά είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ «εκτελεστές» των Ισπανών ήταν επίσης οι Τραβάντε Γουίλιαμς (22π., 7/13 σουτ), Ντιόγκο Βεντούρα (19π., 3/6τρ.) και Ρούμπεν Πρέι (15π., 2/3τρ.).

Για την Ισπανία, ο πρώην παίκτης του Περιστερίου και νυν της Βαλένθια, Αλβάρο Καρντένας είχε 18 πόντους (4/4διπ., 2/4τρ., 4/4β.), 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ ενώ ακολούθησαν στο σκοράρισμα οι Ντάριο Μπριθουέλα (19π., 5/7τρ., 5ασ.) και Ζοέλ Πάρα (17π., 6/6διπ., 1/5τρ.).

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αγωνίστηκε 21:51 και είχε 3 πόντους έχοντας πάρει μόλις μία προσπάθεια εντός παιδιάς (1/1 τρίποντο) ενώ γέμισε επίσης την στατιστική του με 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Τα επόμενα ματς των δύο ομάδων: Η Ισπανία έχει να ταξιδέψει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την Ελλάδα (31/08, 19:00), ενώ η Πορτογαλία θα υποδεχθεί την Γεωργία (31/08, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 41-47, 71-71, 89-95.