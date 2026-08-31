Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας μετά το τέλος των παραθύρων του Αυγούστου
Η Ελλάδα επικράτησε της Ισπανίας στο θρίλερ μετά από παράταση και πήγε στο 4-4, ρίχνοντας στο 5-3 τους Ισπανούς. Στο 5-3 πήγε η Γεωργία που έφυγε με μια πολύ σημαντική νίκη από την Πορτογαλία. Οι Γεωργιανοί επικράτησαν με 98-90 και έτσι έριξαν στο 4-4 τους Πορτογάλους, κάνοντας ένα ακόμα βήμα για πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027.
Τέλος στην κορυφή του ομίλου βρίσκονται οι Ουκρανοί που επικράτησαν των Μαυροβούνιων και έτσι ανέβηκαν στο 6-2. Μετά τη νίκη επί της Ελλάδας, υπέταξαν και του Μαυροβουνίου.
Η Βαθμολογία
1. Ουκρανία 6-2
2. Ισπανία 5-3
3. Γεωργία 5-3
4. Ελλάδα 4-4
5. Μαυροβούνιο 4-4
6. Πορτογαλία 4-4
Τα αποτελέσματα
Ελλάδα - Ισπανία 108-106
Πορτογαλία - Γεωργία 90-98
Μαυροβούνιο-Ουκρανία 89-98
Επόμενη αγωνιστική
26/11
Μαυροβούνιο - Ισπανία
Πορτογαλία - Ουκρανία
Ελλάδα - Γεωργία
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