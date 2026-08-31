Δείτε τη βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελλάδος μετά το τέλος της αγωνιστικής.

Η Ελλάδα επικράτησε της Ισπανίας στο θρίλερ μετά από παράταση και πήγε στο 4-4, ρίχνοντας στο 5-3 τους Ισπανούς. Στο 5-3 πήγε η Γεωργία που έφυγε με μια πολύ σημαντική νίκη από την Πορτογαλία. Οι Γεωργιανοί επικράτησαν με 98-90 και έτσι έριξαν στο 4-4 τους Πορτογάλους, κάνοντας ένα ακόμα βήμα για πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027.

Τέλος στην κορυφή του ομίλου βρίσκονται οι Ουκρανοί που επικράτησαν των Μαυροβούνιων και έτσι ανέβηκαν στο 6-2. Μετά τη νίκη επί της Ελλάδας, υπέταξαν και του Μαυροβουνίου.

Η Βαθμολογία

1. Ουκρανία 6-2

2. Ισπανία 5-3

3. Γεωργία 5-3

4. Ελλάδα 4-4

5. Μαυροβούνιο 4-4

6. Πορτογαλία 4-4

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα - Ισπανία 108-106

Πορτογαλία - Γεωργία 90-98

Μαυροβούνιο-Ουκρανία 89-98

Επόμενη αγωνιστική

26/11

Μαυροβούνιο - Ισπανία

Πορτογαλία - Ουκρανία

Ελλάδα - Γεωργία