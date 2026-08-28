Η Γεωργία πραγματοποίησε μία απίθανη εμφάνιση κόντρα στο Μαυροβούνιο και έφτασε στη νίκη με 101-74.

Η Γεωργία (που βρίσκεται στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας) πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση στην έδρα της κόντρα στο Μαυροβούνιο. Είχε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα, φτάνοντας έτσι τις τέσσερις νίκες.

Κορυφαίοι για τους Γεωργιανούς, οι δύο NBAers της ομάδα. Από τη μία ο Γκόγκα Μπιτάτζε, ο οποίος είχε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, ενώ από την άλλη ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Η Γεωργία είχε ξεκινήσει το ματς με ένα 7-0 , ενώ είχε δείξει από νωρίς την ανωτερότητά της, μιας και στο 04:07, είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 15 πόντους (21-6). Το Μαυρουβούνιο με ένα σερί 9-0 είχε μειώσει σε 21-15, ωστόσο στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα με 27-17.

Μετά από 02:10 στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Γεωργία είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 17 (36-19), με τους φιλοξενούμενους να απαντάνε με επιμέρους σκορ 16-1, μειώνοντας στο καλάθι (37-35). Η διαφορά είχε πέσει στον ένα πόντο (39-38), με τους Γεωργιανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 48-42.

Το Μαυροβούνιο στο τρίτο δεκάλεπτο, έμενε κοντά στο σκορ και δεν άφηνε την αντίπαλη ομάδα να «ξεφύγει» τα πρώτα λεπτά. Με εφτά διαδοχικούς πόντους, η Γεωργία είχε ανεβάσει τη διαφορά ξανά σε διψήφιο αριθμό (66-56), ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου, ήταν μπροστά με 77-67.

Η Γεωργία «έκλεισε» το ματς με τον καλύτερο τρόπο, μιας και με ένα απίθανο σερί 17-0 είχε κάνει το 99-72, ενώ ξεπέρασε τους εκατό πόντους και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 101-74.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 48-42, 77-67, 101-74

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (9ος Όμιλος)

Ισπανία 5-1 Ουκρανία 4-2 Γεωργία 4-3 Μαυροβούνιο 4-3 Πορτογαλία 3-3 Ελλάδα 3-3

1η αγωνιστική (28/08)