Στις 22 Σεπτεμβρίου 2005, ο Θοδωρής Παπαλουκάς με μια μπασκετική «ραψωδία» πήρε την Εθνική Ελλάδας από το... χεράκι και την έστειλε στα ημιτελικά του EuroBasket.

22 Σεπτεμβρίου 2005, EuroBasket, Βελιγράδι! Η Εθνική Ελλάδας υπέταξε τη Ρωσία των Αντρέι Κιριλένκο και Τζέι Αρ Χόλντεν με 66-61 στον προημιτελικό της σερβικής πρωτεύουσας και τσέκαρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό του «Βάλ' το αγόρι μου» κόντρα στη Γαλλία. Υπερηχητικός για τη γαλανόλευκη ήταν ο ηγετικός Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος με 23 πόντους έστειλε το σύνολο του Παναγιώτη Γιαννάκη στους «4». Ο «Τσάρος», που τότε αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πλήγωσε γνωστούς και φίλους και έβαλε το λιθαράκι του για το μετέπειτα έπος του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Το EuroBasket 2005 έχει χαραχτεί στη μνήμη όλων των Ελλήνων για αρκετούς λόγους. Το τρίποντο - μνημείο του Διαμαντίδη κόντρα στη Γαλλία και την ανατροπή της Εθνικής σε εκείνον τον ημιτελικό, το 2/2 απέναντι στους Τρικολόρ, που η γαλανόλευκη είχε υποτάξει και στην πρεμιέρα του τουρνουά και φυσικά την κατάκτηση του δεύτερου Ευρωπαϊκού τροπαίου απέναντι στη Γερμανία του Ντιρκ Νοβίτσκι.

Λίγοι είναι εκείνοι που θυμούνται την ασύλληπτη εμφάνιση καριέρας του Θοδωρή Παπαλουκά στον προημιτελικό κόντρα στη Ρωσία. Ο «Τεό» έπαιζε απέναντι σε γνώριμα πρόσωπα, καθώς ήταν από τα πρώτα βιολιά της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία μεγαλούργησε. Ο γκαρντ της «ρωσικής αρκούδας» ήταν καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πραγματοποιώντας -πιθανότατα- το καλύτερο παιχνίδι του με το εθνόσημο στο στήθος.

Η εμφάνιση του «Τσάρου» σε αριθμούς

Απέναντι στους Κιριλένκο και Τζέι Αρ Χόλντεν, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής πέτυχε 23 πόντους, με 6/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 5/10 βολές. Ακόμη, μάζεψε τέσσερα ριμπάουντ, μοίρασε μια ασίστ, είχε δύο κλεψίματα και ένα μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Μια μυθική εμφάνιση, η οποία ξέχωρα από τους αριθμούς, συνοδεύτηκε από το πνεύμα νικητή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ήταν με διαφορά το σπουδαιότερο ματς του, σε ένα ούτως ή άλλως εντυπωσιακό τουρνουά, στο οποίο είχε 9.6 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ κατά μ.ό.

Αναλυτικά οι αριθμοί του Παπαλουκά ανά παιχνίδι στο EuroBasket 2005:

Αντίπαλος MIN PTS REB AST 🇫🇷 Γαλλία 18 2 1 1 🇸🇮 Σλοβενία 17 0 3 2 🇧🇦 Βοσνία 22 9 2 4 🇮🇱 Ισραήλ 20 1 2 0 🇷🇺 Ρωσία 32 23 4 1 🇫🇷 Γαλλία 11 10 1 1 🇩🇪 Γερμανία 34 22 4 6 Μ.Ο. 22,0 9,6 2,4 2,1

Σαν σήμερα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2005, η Εθνική Ανδρών έκανε ένα μεγάλο βήμα προς το βάθρο του Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου. Στον προημιτελικό της διοργάνωσης επικράτησε τη Ρωσίας 66-61 και έκλεισε τη θέση της στους ημιτελικούς! #HellasBasketball 🏀🇬🇷 @FIBA @EuroBasket pic.twitter.com/uPfoO0msEY — HellenicBF (@HellenicBF) September 22, 2020

Η εξέλιξη του προημιτελικού

Ο αγώνας ξεκίνησε εφιαλτικά για το σύνολο του «Δράκου». Οι Ρώσοι προηγήθηκαν με 13-6 στο πρώτο δεκάλεπτο και η Εθνική δεν έβρισκε λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Προϊόντος του χρόνου, η γαλανόλευκη αντέδρασε και με μπροστάρη τον Παπαλουκά βελτίωσε την εικόνα της, κάνοντας παράλληλα και πιο σκληρή την άμυνά της. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 33-26 υπέρ των Ρώσων.

Στην επανάληψη, η τρίτη περίοδος ήταν καταλυτική για την έκβαση της αναμέτρησης. Η Ελλάδα με άμυνα που «δάγκωνε» ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 18-7 και με το συνολικό σκορ στο 44-40 έγινε το «αφεντικό» στην υπόθεση πρόκριση. Το τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Το τελικό 66-61 έστειλε την Εθνική στους «4» και τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Το EuroBasket 2005 έμεινε στην ιστορία για τη δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα σε εθνικό επίπεδο και τις απίστευτες υπερβάσεις και ανατροπές εκείνου του συνόλου. Το εκκωφαντικό «performance» του Παπαλουκά -κατά κόρον- μια ημέρα σαν σήμερα το 2005 αλλά και η προσπάθεια όλων των διεθνών έστειλαν την Ελλάδα στη ζώνη των μεταλλίων και πιστοποίησαν για πολλοστή φορά το μαχητικό πνεύμα εκείνης της «χρυσής» φουρνιάς, που μέχρι το 2009 συνέχισε να συλλέγει μετάλλια.