Ο Τσους Ματέο επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του Ρίκι Ρούμπιο στην Εθνική Ισπανίας για το παράθυρο του Νοεμβρίου και τους αγώνες απέναντι σε Μαυροβούνιο και Ελλάδα.

Ο Ρίκι Ρούμπιο εντυπωσιάζει με την Μπανταλόνα και ο Τσους Ματέο επιθυμεί την επιστροφή του πολύπειρου γκαρντ στην Εθνική Ισπανίας! Η ισπανική ομάδα κατέκτησε τον παρθενικό της τίτλο έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια, με τους Ρούμπιο και Λαπροβίτολα να βάζουν με έντονα γράμματα την υπογραφή τους.

Η Μπανταλόνα διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 101-87 στον τελικό του ισπανικού Super Cup και ξεκίνησε θριαμβευτικά τη σεζόν. Ο άλλοτε παίκτης του NBA βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση και δείχνει αναγεννημένος. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Φούρια Ρόχα, όπως στο DAZN δήλωσε: «Ελπίζω να καταφέρουμε να πείσουμε τον Ρίκι. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω, οπότε θα του ξαναμιλήσουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να βασιστούμε ξανά πάνω του κάποια στιγμή», μιλώντας προφανώς για τις υποχρεώσεις της χώρας της Ιβηρικής Χερσονήσου στο παράθυρο του Νοεμβρίου με φόντο το MundoBasket 2027. Οι Ισπανοί θα αγωνιστούν με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (26/11) και με την Εθνική Ελλάδας στο Σαντιάγκο (29/11).

Ο άλλοτε σταρ των Τίμπεργουλβς και της Μπαρτσελόνα είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ στον ημιτελικό κόντρα στην Μπασκόνια και 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ στον τελικό απέναντι στους Μπλαουγκράνα. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε με το εθνόσημο στο στήθος ήταν στις 25 Φεβρουαρίου του 2024, στην ήττα με 58-53 από το Βέλγιο, για τα προκριματικά του EuroBasket 2025.