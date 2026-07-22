Την ώρα που οι αστέρες των εθνικών της Ισπανίας και της Γαλλίας θα δώσουν το «παρών» στο παράθυρο το Αυγούστου, υπάρχει το ερωτηματικό της Ελλάδας γύρω από το ποιοι θα... επιστρατευτούν μετά και την τοποθέτηση του Βασιλή Σπανούλη.

Τα «παράθυρα» της FIBA το φετινό καλοκαίρι για το Παγκόσμίο Κύπέλλο μπάσκετ 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα κάτι που αποδεικνύουν οι κλήσεις της Ισπανίας και της Γαλλίας για το δεύτερο στάδιο των προκριματικών, με τις δύο υπερδυνάμεις της Ευρώπης να κατεβάζουν όλους τους αστέρες τους.

Η εικόνα θυμίζει έντονα όσα συνέβησαν και στο παράθυρο του Ιουλίου. Τότε, η Σερβία είχε τον Νίκολα Γιόκιτς, η Τουρκία τον Αλπερέν Σενγκούν, ενώ αρκετές ακόμα χώρες επιστράτευσαν τα μεγαλύτερα ονόματά τους. Αντίθετα, η Ελλάδα παρουσιάστηκε με πολλές και σημαντικές απουσίες, κάτι που πλήρωσε ακριβά με τις δύο διαδοχικές ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία, αποτέλεσμα που την έφερε στο 3-3 και άλλαξε εντελώς τα δεδομένα του ομίλου.

Το ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα από την Πορτογαλία εντός έδρας δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, απαντώντας σε ερώτηση του Gazzetta, έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορώ εγώ συνέχεια να αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα. Βλέπουμε ότι όταν λείπουν σημαντικοί παίκτες, η ομάδα παρουσιάζει μία κατακόρυφη πτώση. Δεν είμαι μάγος να μπω μέσα να βάλω το καλάθι. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου που δεν έπεισα όλους τους παίκτες να είναι εδώ σε αυτό το παράθυρο.

Εγώ μαζί με τη διοίκηση. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιό του. Επειδή μπορώ να το αντέξω ή επειδή μου κάνει καλό η κριτική, δεν γίνεται να τα αναλαμβάνω όλα εγώ συνέχεια. Και εγώ θα μπορούσα να πω μετά το μετάλλιο δεν συνεχίζω, επειδή δεν έχουμε Έλληνες παίκτες, αλλά δεν το έκανα αυτό. Αγαπάω την ομάδα και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Να είστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο, άπαντες θα είναι παρόντες».

Γουεμπανιαμά, Γκομπέρ, Φουρνιέ, Χουάντσο και το... μήνυμα

Οι ανακοινώσεις των κλήσεων από Γαλλία και Ισπανία δείχνουν πως οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν καμία διάθεση να ρισκάρουν.

Parés pour débuter le deuxième tour des Qualifications 👽



La liste des 15 Bleus de Frédéric Fauthoux pour disputer deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2027 et deux matches de préparation.



🇷🇸🆚🇫🇷 : 20 août à Belgrade

🇫🇷🆚🇷🇸 : 23 août à Orléans, CO'Met Arena

🇫🇷🆚🇸🇮 :… pic.twitter.com/W6xQSQM47S — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 18, 2026

Η Γαλλία θα έχει διαθέσιμους τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά, τον Ρούντι Γκομπέρ, τον Εβάν Φουρνιέ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Έλι Οκόμπο και τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα στην Ισπανία. Ο Τσους Ματέο συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο τον Χουάντσο όσο και τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ, τον Σάντι Αλντάμα, αλλά και τέσσερις παίκτες που προέρχονται από το ΝΒΑ ή επιλέχθηκαν πρόσφατα στο Draft, όπως οι Ούγκο Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα και Σέρχιο Ντε Λαρέα.

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Ο Αντετοκούνμπο αλλάζει τα δεδομένα

Στην ελληνική πλευρά, το μεγαλύτερο ερωτηματικό φαίνεται πως έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Αυγούστου. Η ΕΟΚ είναι διατεθειμένη να αναλάβει το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης που απαιτείται για τη συμμετοχή του στο διάστημα των προκριματικών, προκειμένου ο σταρ της Εθνικής να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας.

Ο «Greek Freak», που πρόσφατα μετακινήθηκε στους Μαϊάμι Χιτ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αποτελεί φυσικά τον παίκτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενός ολόκληρου ομίλου. Η παρουσία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα μπαίνει στη δεύτερη φάση με ρεκόρ 3-3 και καλείται να αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ισπανία (5-1), την Ουκρανία (4-2) και τη Γεωργία (3-3) το διάστημα 27-31 Αυγούστου.

Ο «πονοκέφαλος» του NCAA

Εφόσον το θέμα του Αντετοκούνμπο δείχνει να έχει πάρει τον δρόμο του, το βλέμμα στρέφεται πλέον στους νεαρούς Έλληνες που αγωνίζονται στο NCAA. Η επιθυμία τους να φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, όμως το πρόβλημα είναι διαφορετικό.

Όπως συνέβη και τον Ιούλιο, οι περισσότεροι (Νεοκλής Αβδάλας, Βαγγέλης Ζούγρης, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ) είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στα πανεπιστήμιά τους την περίοδο των προγραμμάτων ένταξης και των υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Πρόκειται για μια διαδικασία που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την απουσία τους.

Γι' αυτό και οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες. Η Ελλάδα θέλει και απαιτείται να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο πλήρης, ακολουθώντας το παράδειγμα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών δυνάμεων και επιβεβαιώνοντας στην πράξη όσα είχε προαναγγείλει ο Βασίλης Σπανούλης μετά το σοκ του Ιουλίου. Γιατί αυτή τη φορά, τα περιθώρια είναι πολύ πιο στενά.