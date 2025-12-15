Έρικ Νεμ: Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να αποδεσμεύσουν τον Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αδιαμφισβήτητα είναι το πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων, με τις φήμες περί ανταλλαγής του να... φουντώνουν ολοένα και περισσότερο.
Η 15η Δεκεμβρίου, αποτελεί την έναρξη των ανταλλαγών στο NBA, κάτι που σημαίνει πως τις επόμενες ώρες θα δούμε αρκετές μετακινήσεις παικτών.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Έρικ Νεμ, ο οργανισμός των Μπακς δεν έχει σκοπό να προβεί σε μια ανταλλαγή που θα συμπεριληφθεί μέσα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Σ’ εν αντιθέση, θα προχωρήσουν σε έξτρα προσθήκες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ρόστερ γύρω από τον «Greak Freak» και να ανταπεξέλθει ενόψει της δύσκολης συνέχειας του NBA.
Μάλιστα η περίπτωση του Ζακ Λαβίν που εξετάζεται, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό ταίριασμα για την ομάδα του Μιλγουόκι και να αποτελέσει δίδυμο με τον Έλληνα φόργουορντ.
