Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του NBA Έρικ Νεμ, οι Μπακς δεν σκέφτονται την πιθανότητα trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά τις φήμες γύρω από το όνομά του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αδιαμφισβήτητα είναι το πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων, με τις φήμες περί ανταλλαγής του να... φουντώνουν ολοένα και περισσότερο.

Η 15η Δεκεμβρίου, αποτελεί την έναρξη των ανταλλαγών στο NBA, κάτι που σημαίνει πως τις επόμενες ώρες θα δούμε αρκετές μετακινήσεις παικτών.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Έρικ Νεμ, ο οργανισμός των Μπακς δεν έχει σκοπό να προβεί σε μια ανταλλαγή που θα συμπεριληφθεί μέσα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σ’ εν αντιθέση, θα προχωρήσουν σε έξτρα προσθήκες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ρόστερ γύρω από τον «Greak Freak» και να ανταπεξέλθει ενόψει της δύσκολης συνέχειας του NBA.

Μάλιστα η περίπτωση του Ζακ Λαβίν που εξετάζεται, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό ταίριασμα για την ομάδα του Μιλγουόκι και να αποτελέσει δίδυμο με τον Έλληνα φόργουορντ.

