LIVE το NBA στο Gazzetta
Πλούσιο το μενού της βραδιάς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς θα διεξαχθούν 10 ματς του NBA.
Το πρόγραμμα της βραδιάς στο NBA
- 02:00 Χόρνετς - Μάβερικς
- 02:00 Καβαλίερς - Πίστονς
- 02:00 Μάτζικ - Γουίζαρντς
- 02:30 Χιτ - Νετς
- 02:30 Ράπτορς - Νικς
- 03:00 Σίξερς - Σπερς
- 03:00 Μπουλς - Θάντερ
- 03:00 Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις
- 05:30 Λέικερς - Πέλικανς
- 06:00 Κινγκς - Σανς
