Η περσινή σεζόν είχε ενδιαφέρον από πάρα πολλές πλευρές, αλλά σήμερα θα μείνουμε σε όσα είχαν γίνει στην σειρά των Χιτ με τους Μπακς και όσα γίνονται φέτος σε αυτήν. Οι δυο ομάδες έχουν... προηγούμενα, αφού έχουν βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλες στα playoffs.

Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συναντήσεις δεν είχαν πάει με τον καλύτερο τρόπο για τους Μπακς. Άλλωστε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πριν ξεκινήσει η σειρά, είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ, παραδεχόμενος ότι δεν ξέρει αν θα αλλάξει κάτι φέτος. Είναι μόλις μερικοί μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ο Έλληνας σταρ αναδείχτηκε καλύτερος αμυντικός της λίγκας και δέχτηκε σκληρή κριτική, για το ότι δεν μαρκάρει τον Τζίμι Μπάτλερ, που ήταν σε δαιμονιώδη κατάσταση.

Μετά το περσινό Game 1 της σειράς και την ήττα των Μπακς είχε γίνει... σεισμός στο ΝΒΑ με τον Γιάννη. Με δεδομένο ότι είχε αναδειχτεί καλύτερος αμυντικός της λίγκας, η κριτική που δέχτηκε στην απάντηση του ήταν έντονη και αρκετοί δήλωσαν πως το προφανές θα ήταν να θέλει ο Γιάννης να «κλειδώσει» τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Ο Τζέφερσον έκανε την αρχή στην κριτική, ακολούθησε ο Αζάια Τόμας, ο Πέρκινς, ο Τσάνινγκ Φράι, ο Μπεν Γκόλιβερ ήταν μερικοί από εκείνους που έκριναν αρνητικά την απάντηση και βασικά την διάθεση του Γιάννη.

Κάπου εκεί πήρε θάρρος και ο Μπάτλερ και αφού έκανε ένα ακόμα τρελό παιχνίδι κόντρα στους Μπακς, όταν έβαλε καλάθι ξεπερνώντας τον Έλληνα σταρ, άρχισε να φωνάζει ότι δεν μπορεί να τον μαρκάρει. Τελικά η σειρά στους ημιτελικούς της Ανατολής τελείωσε άδοξα για το Μιλγουόκι, με 4 ήττες, μια νίκη και άπειρη κριτική και απογοήτευση.

Jimmy Butler scores on Giannis in clutch, looks right at the Bucks bench and says “He cant guard me.” pic.twitter.com/uruqgcvFdS

— Rob Perez (@WorldWideWob) September 5, 2020