Οι Μιλγουόκι Μπακς περιμένουν την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο, αυτή δεν αναμένεται να είναι τόσο άμεση, αφού μόλις τώρα ο Giannis ξεκίνησε να κάνει στατικά jump shoot.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη χάσει τα δύο πρώτα ματς της σειράς Μιλγουόκι Μπακς - Ιντιάνα Πέισερς (1-1). Και δεν αναμένεται να επιστρέψει τόσο άμεσα.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, δημοσιογράφο του Athletic, ο Giannis έχει μεν ξεκινήσει να κάνει στατικά jump shoot, αλλά ακόμα δεν έχει μπει στη διαδικασία να δοκιμάσει κοψίματα (πάνω σε συστήματα ή αλλαγές κατεύθυνσης), να παίξει σε συνθήκες «πέντε εναντίον πέντε» και να τρέξει σε δυνατό ρυθμό.

Και προσθέτει στο σχόλιο που έκανε στην εκπομπή «Run it back» πως οι Μπακς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να συνεχίσουν για ένα ακόμα διάστημα χωρίς τον ηγέτη τους.

Η σειρά μεταφέρεται στην Ιντιανάπολις, με το Game 3 να διεξάγεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/4, 00:30) και το Game 4 τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας (29/4, 02:00).

