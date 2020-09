Ο Τζίμι Μπάτλερ... καθάρισε τους Μπακς και έκανε ρεκορ καριέρας στα playoffs με 40 πόντους, ενώ έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία των Χιτ με 40άρα.

Ένας δημοσιογράφος μετά το τέλος του ματς ρώτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αν χρειαζόταν να αλλάξει το μαρκάρισμα και να μαρκάρει περισσότερο τον Jimmy Buckets.

O Greek Freak απάντησε πως δεν έπρεπε και εξέφρασε την απορία του για του έγινε αυτή η ερώτηση.

Αυτή η αντίδραση έκανε έξαλλο τον πρώην NBAer, Ρίτσαρντ Τζέφερσον που έγραψε: «Σε ρώτησε γιατί είσαι ο αμυντικός της σεζόν και ο Μπάτλερ έκανε ρεκόρ καριέρας με 40. Η ερώτηση μου είναι γιατί εσύ τον ρώτησες για ποιο λόγο έκανε αυτή την ερώτηση!»

He asked that cuz you are the Defensive player of the year and Jimmy just had a career high 40. My question is why did YOU ask him why did he ask that questio https://t.co/J69zIzKOty

— Richard Jefferson (@Rjeff24) September 1, 2020