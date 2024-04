Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί ούτε στο Game 3 της σειράς των Μπακς με τους Πέισερς που μεταφέρεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/6, 12:30) στην Ιντιάνα.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης και δεν θα αγωνιστεί στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play off με αντίπαλο τους Ιντιάνα Πέισερς που θα διεξαχθεί στο Gainbridge Fieldhouse (27/4, 12:30).

Ο «Greek Freak» ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό από ένα πρόβλημα στο πόδι το οποίο τον κρατάει μακριά από τα παρκέ και από το να βοηθήσει τα «Ελάφια» στο πολύ δύσκολο έργο τους.

Τη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο μετράει 30.4 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ μ.ό. σε 73 αγώνες με το Μιλγουόκι στην κανονική περίοδο ενώ δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα ματς της σειράς με τους Πέισερς.

Game 1: Μπακς - Πέισερς 109-94

Game 2: Μπακς - Πέισερς 108-125

Game 3: Πέισερς - Μπακς (27/4 - 00:30)

Game 4: Πέισερς - Μπακς (29/4 - 02:00)

Game 5: Μπακς - Πέισερς (01/05 - αν χρειαστεί)

Game 6: Πέισερς - Μπακς (03/05 - αν χρειαστεί)

Game 7: Μπακς - Πέισερς (05/05 - αν χρειαστεί)

Update: Giannis Antetokounmpo is now listed as out for Game 3 in Indianapolis on Friday. https://t.co/zNVB91TKVc