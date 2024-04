Ενόψει του Game 3 με τους Ιντιάνα Πέισερς, ο Κρις Μίντλετον κρίνεται αμφίβολος, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει την αποκατάστασή του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς προετοιμάζονται για το Game 3 απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (στο 1-1 τη σειρά) και τα προβλήματα δεν λείπουν. Ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος τραυματίστηκε στο Game 2 (διάστρεμμα) κρίνεται αμφίβολος, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του να αγωνιστεί.

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα ακούει στο όνομα Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak, ο οποίος λόγω τραυματισμού έχει χάσει τα τελευταία ματς της κανονικής περιόδου και φυσικά τα δύο πρώτα ματς με τους Πέισερς, επιχειρεί να προλάβει κάποια από τα επόμενα ματς της σειράς του 1ου γύρου.

Ο Ντοκ Ρίβερς αναφέρθηκε στην πρόοδο του Αντετοκούνμπο, εξήγησε: «Έκανε πολλά πράγματα στο παρκέ. Ίσως τα περισσότερα που έχω δει. Έκανε σουτ και κίνηση». Ωστόσο, ο προπονητής των Μπακς πρόσθεσε ότι δεν τα έκανε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Οι Μπακς έχουν τοποθετήσει τον Greek Freak στη λίστα των αμφίβολων από την αρχή της post season.

What was Giannis Antetokounmpo able to do today?

Doc Rivers: "Yeah, he did a lot of floor stuff today. Probably the most I've seen."



Just walking/jogging?

Rivers: "He was shooting and moving today."



Rivers also mentioned that Antetokounmpo was unable to do anything live though.