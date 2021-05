Φοβερά πράγματα: Έβαλαν χρονόμετρο για τις βολές του Αντετοκούνμπο! (vid)

Σε μια φάση που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πρωταγωνίστησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ματς με τους Χιτ. Ο ηγέτης των Μπακς είχε χρεωθεί με παράβαση 10 δευτερολέπτων αφου άργησε να εκτελέσει τη βολή και η κατοχή πήγε στο Μαϊάμι.

Αυτό οδήγησε το κανάλι που μετέδιδε το Game 3 της σειράς να βάλει χρονόμετρο για να δει ο κόσμος αν υπάρχει παράβαση. Όταν ο Γιάννης πήρε τη μπάλα στα χέρια του άρχισε να μετρά το χρονόμετρο μέχρι να έρθει η ώρα που θα σουτάρει.

Δείτε το video με τις βολές του Greek Freak που βρίσκεται με 3-0 μπροστά στη σειρά

They really added a shot clock for Giannis free throws pic.twitter.com/sCAdqlejrY

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2021