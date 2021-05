Ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι μετά από αεροπορικό δυστύχημα και πλέον παίζουν μπάσκετ παρέα στη γειτονιά των αγγέλων.

Ο κόσμος των Λέικερς δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει τον σπουδαιότερο παίκτη στην ιστορία της ομάδας (όπως έχει παραδεχθεί και ο Μάτζικ Τζόνσον) και το έδειξε και στη νίκη στο Game 3 κόντρα στους Σανς.

Με super Ντέιβις οι λιμνάνθρωποι έκαναν το 2-1 στη σειρά και προς το τέλος του παιχνιδιού ο κόσμος στο Staples Center, φώναζε «Κόμπι, Κόμπι» για τον αγαπημένο του Black Mamba. Οι Λέικερς πήραν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους στα playoffs μετά το 2012 και το Staples Center... υποκλίθηκε στον Κόμπι που θα βλέπει και θα καμαρώνει από εκεί ψηλά.

Lakers fans chanted “Kobe!” as they got their first home playoff win since 2012. pic.twitter.com/aH808XmFlJ

— ESPN (@espn) May 28, 2021