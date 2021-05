Γκαρνέτ: «Κόμπι και Ντάνκαν με ανέβασαν επίπεδο, οι φίλαθλοι μας έκαναν... αθάνατους» (vid)

Ο Κέβιν Γκαρνέτ μπήκε παρέα με τους Κόμπι Μπράιαντ και Τιμ Ντάνκαν στο Hall Of Fame. Ο Black Mamba δεν ήταν εκεί, αφού πλέον παίζει μπάσκετ με την κόρη του, Τζίτζι στη γειτονιά των αγγέλων, ωστόσο KG δεν γινόταν να τον ξεχάσει στην ομιλία του, όπως και τον Timmy.

Ο Big Ticket που πήρε πρωτάθλημα με τους Σέλτικς το 2008 και ήταν ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στην ιστορία της λίγκας, υποκλίθηκε και στους φιλάθλους.

«Έπαιξα το παιχνίδι με καρδιά και πάθος. Τιμ Ντάνκαν σε ευχαριστώ, όπως και τον Κόμπι. Απόλαυσα όλες τις μάχες μας και σε ευχαριστώ που με πήγες στο επόμενο επίπεδο. Εσύ και ο Κόμπι. Συγχαρητήρια Βανέσα, σας αγαπώ όλους. Ευχαριστώ και τους φιλάθλους. Για όλους εσάς που με αποθεώνατε, που με γιουχάρατε. Εξαιτίας σας οι αθλητές γίνονται.. αθάνατοι», ήταν τα λόγια ενός ανθρώπου που έπαιζε μπάσκετ με τόσο πάθος και κατέθετε την ψυχή του πάνω στο παρκέ για την ομάδα του.

Μπακς: Τα σενάρια για τον αντίπαλο στον 1ο γύρο των playoffs και οι Χιτ!

Κόμπι: Μπήκε στο Hall Of Fame! (pics & vids)

Κόμπι: Δίπλα στην Βανέσα Μπράιαντ ο Τζόρνταν! (pic & vids)

Συγκίνησε η Βανέσα Μπράιαντ: «Δεν θα υπάρξει άλλος σαν τον Κόμπι, θα σε αγαπώ για πάντα» (vids)

Kevin Garnett shares some kind words on fellow #20HoopClass enshrinees, Tim Duncan and Kobe Bryant. pic.twitter.com/iaczIfIdRd

— NBA (@NBA) May 15, 2021