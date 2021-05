Ντάνκαν: «Ευχαριστώ Κόμπι και Γκαρνέτ, γιατί μου έβγαλαν τον καλύτερο εαυτό μου» (vids)

Ήρθε και η στιγμή του Τιμ Ντάνκαν να μπει και επίσημα στο Hall Of Fame, σε μια βραδιά που ράγισαν καρδιές με την είσοδο του Κόμπι Μπράιαντ και τον συγκινητικό λόγο της συζύγου του, Βανέσα.

Ο θρύλος των Σπερς στάθηκε και στους Black Mamba και Κέβιν Γκαρνέτ στον λόγο του, ενώ δεν παρέλειψε την οικογένεια του

Tim Duncan thanks Gregg Popovich for the impact he had on his life, on and off the court. #20HoopClass pic.twitter.com/guhsWazCk9

"My mom and my dad...a combined zero basketball knowledge. But they taught me more about the game than anyone else. " - Tim Duncan #20HoopClass pic.twitter.com/nU1hUNyG6O

— NBA (@NBA) May 15, 2021