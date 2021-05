Συγκίνησε η Βανέσα Μπράιαντ: «Δεν θα υπάρξει άλλος σαν τον Κόμπι, θα σε αγαπώ για πάντα» (vids)

Ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ ήταν το ίδιο το μπάσκετ και πλέον παίζει το αγαπημένο του άθλημα μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι, στη γειτονιά των αγγέλων.

Ο Βlack Mamba είναι και επίσημα μέλος του Hall Of Fame, με τη σύζυγο του, Βανέσα να βγάζει έναν συγκινητικό λόγο, έχοντας δίπλα της τον Μάικλ Τζόρνταν.

«Δεν θα υπάρξει άλλος σαν τον Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν ένας, μοναδικός. Τα προσωπικά του στατιστικά και επιτεύγματα μιλάνε από μόνα τους. Ο Κόμπε δεν διάλεξε ποτέ το πιο εύκολο μονοπάτι όσο έχει να κάνει για το μπάσκετ.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ήταν πως ήταν ο καλύτερος πατέρας των κοριτσιών του. Σε ευχαριστούμε που μας έδωσες έμπνευση να γίνουμε καλύτεροι από την προηγούμενη μέρα. Συγχαρητήρια μωρό μου, όλη η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση μου τελικά επιβραβεύτηκαν. Τα κατάφερες, είσαι στο Hall Of Fame. Δεν είσαι απλά ένας MVP. Είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Είμαι περήφανη για σένα. Θα σε αγαπάω πάντα. Κόμπε. Μπιν. Μπράιαντ.», ήταν τα λόγια της.

"You did it. You're in the Hall of Fame now. You're a true champ. You're not just an MVP. You're an all-time great. I'm so proud of you. I love you forever and always. Kobe Bean Bryant."

- Vanessa Bryant

