Ο Τζόρνταν μαζί με τη Βανέσα Μπράιαντ έβαλαν τον Κόμπι στο Hall Of Fame! (pic & vids)

Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού οι 2 τους είχαν εξαιρετική σχέση και ο Μάικλ Τζόρνταν είχε τον Κόμπι Μπράιαντ σαν μικρό αδερφό. Η οικογένεια του Black Mamba αποφάσισε να είναι ο Μάικλ Τζόρνταν ο άνθρωπος που θα συνοδεύσει τη Βανέσα Μπράιαντ, τη στιγμή που ο Κόμπι θα έμπαινε στο Hall Of Fame.

Ο Αir ήταν δίπλα της στον λόγο της και έδειχνε τη συγκίνηση του, χωρίς να μιλήσει. «Επιλέξαμε τον Μάικλ Τζόρνταν να είναι εδώ σε αυτή την στιγμή για την οικογένεια του Κόμπε, αμέσως δέχθηκε και τον ευχαριστώ», ήταν τα λόγια της Βανέσα.

Όταν τελείωσε η ομιλία της, ο Τζόρνταν τη συνόδευσε μέχρι να κάτσει στη θέση της και είχαμε χειροκροτήματα.

“Kobe was on a different level. He never took shortcuts when it came to basketball.”

-Vanessa Bryant #20HoopClass pic.twitter.com/3KT6IIw3xA

