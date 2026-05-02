Ο Τζέισον Τέιτουμ παραμένει αμφίβολος για το Game 7 κόντρα στους Σίξερς και η Βοστώνη είναι σε αναμμένα κάρβουνα.

Αλύγιστοι ήταν οι Σίξερς που δεν ήθελαν να πάνε πρόωρα διακοπές. Η Φιλαδέλφεια εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και κατάφερε να επικρατήσει με 106-93 των Σέλτικς για τα playoffs του ΝΒΑ.

Το Game 7 της σειράς είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Κυριακής και η Βοστώνη έχει έναν... πονοκέφαλο για το ματς, αφού υπάρχει πιθανότητα να μην έχει τον σταρ της.

Ο Τζέισον Τέιτουμ είναι αμφίβολος, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό γόνατο. Ο JT δεν ολοκλήρωσε το έκτο ματς της σειράς. Φέτος ο παίκτης της Βοστώνης μετρά 23.3 πόντους, 10.7 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ κατά μέσο όρο στην postseason.

Πολύ κομβικός στο παιχνίδι της ομάδα του Ματσούλα, οι οποίοι κράτησαν γερά για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη σεζόν που έλειπε λόγω τραυματισμού (ρήξη αχιλλείου από τον Μάρτη του 2025).