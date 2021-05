ΛεΜπρον Τζέιμς: Πόσο πονάει τους Λέικερς η απουσία του; (infographic)

Ήταν 20 Μαρτίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2 μήνες, όταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Νωρίς στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης των Λέικερς με τους Χοκς, ο Σόλομον άθελά του έπεσε με το βάρος του σώματός του πάνω στο δεξιό πόδι του ηγέτη του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να του γυρίσει ο αστράγαλος. Κάπου εκεί, με αυτόν τον τραυματισμό άλλαξαν και τα δεδομένα σε ολόκληρη την φετινή λίγκα.

Από εκεί που οι Λέικερς ήταν στις θέσεις πλεονεκτήματος και με δεδομένο ότι και ο Άντονι Ντέιβις ήταν εκτός, άρχισε η κατρακύλα για εκείνους. Οι δύο σταρ της ομάδας παροπλίστηκαν, έμειναν εκτός και οι υπόλοιπα δεν φαινόντουσαν ικανοί να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η ομάδα άρχισε να χάνει, η γκρίνια άρχισε να εμφανίζεται και μαζί και η πίεση για τους δύο τραυματίες να επιστρέψουν.

Πόσο έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα από την στιγμή που αποχώρησε ο ΛεΜπρον από την δράση, για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Αρχικά ο «Βασιλιάς» έχει χάσει τα περισσότερα παιχνίδια της καριέρας του. Ακόμα και την πρώτη του σεζόν στους Λέικερς, που δεν κυνηγούσε τίποτα, δεν έμεινε τόσο πολύ έξω. Έχει χάσει 25 ματς και αυτό σίγουρα στοιχίζει. Όσα παιχνίδια είχαν χάσει από την αρχή της σεζόν οι Λέικερς με ρεκόρ 28-15, έχασαν από την ημέρα που τραυματίστηκε με ρεκόρ 10-15. Η επίθεση τους έχει κατρακυλήσει χωρίς του πόντους του και από τους 111,7 πόντους, έχει φτάσει στους 105,2.

Οι Λέικερς δέχονται περισσότερους πόντους στην άμυνα και μαζί σουτάρουν χειρότερα εντός παιδιάς. Πεσμένες είναι και οι ασίστ, που από τις 24,9, είναι στις 23,7, ενώ μεγάλη είναι η διαφορά και στα κοψίματα με σχεδόν 2 κάτω. Παραπάνω είναι και τα λάθη. Όλες οι στατιστικές κατηγορίες είναι επηρεασμένες, με εξαίρεση το τρίποντο. Αυτό δείχνει πολλά για τα όσα κάνει στο παρκέ ο ηγέτης της ομάδας.

Τα play-in φέτος τους πιέζουν όλους και το να βρεθούν εκεί οι Λέικερς δεν άρεσε σε κανέναν ως ιδέα. Κάπου εκεί και με τις αγωνιστικές να περνάνε και ο Σρέντερ βγήκε εκτός μάχης, εξαιτίας του πρωτοκόλλου και τα πράγματα έγιναν δραματικά.

Κορυφώθηκε δε όλο αυτό, όταν επέστρεψε ο «Βασιλιάς» και ήταν κακός και κουβαλώντας εκνευρισμό και ίσως απογοήτευση. Στις πρώτες του δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στο 100% του, ενώ παραδέχτηκε ότι μπορεί να μην φτάσει ξανά εκεί. Είναι 36 ετών, το σώμα του δεν επιστρέφει όπως παλαιότερα, αλλά πρώτη φορά το παραδέχτηκε δημόσια.

Επέστρεψε λοιπόν δύο ματς, οι Λέικερς τα έχασαν και τα δύο και δηλώθηκε και πάλι τραυματίας. Η ανησυχία όλων μεγάλωσε, αφού οι Λέικερς άρχισαν να κατρακυλούν στην βαθμολογία, όπου τελικά βρέθηκαν στην 7η θέση, με τους Ουόριορς στον... ορίζοντα.

Κερασάκι σε αυτή την προβληματική τούρτα, η δήλωση Βόγκελ, ότι ο ΛεΜπρον δεν έχει ιατρικό θέμα και απλά δεν θέλει να είναι με την ομάδα. Τότε είναι που ξέσπασε η θύελλα. Πολλά έχει περάσει στην καριέρα του, αλλά το να δείξει άρνηση να είναι με την ομάδα, με την οποία κυνηγούσε το πρωτάθλημα, δεν έχει ξαναδείξει. Μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει περάσει λίγα. Πέρασε πάνω από δύο μήνες τραυματίας, γύρισε, τραυματίστηκε ξανά, μέχρι να εμφανιστεί στο παρκέ και να κάνει μια εμφάνιση από τα παλιά, κόντρα στους Σανς.

Οι δηλώσεις όλων σήμερα (10/5) είναι διαφορετικές. Ο AD σχολίασε ότι είδε τον ΛεΜπρον και ένιωσε ότι θα είναι... καλά, ενώ ο Βόγκελ μίλησε για επιστροφή από μέρα σε μέρα, με τα δημοσιεύματα πάντως να λένε ότι πριν από τα playoffs δεν πρόκειται να επιστρέψει. Το τι έχει συμβεί με τον ΛεΜπρον δεν το ξέρει κανείς. Η σεζόν ξεκίνησε από εκεί που αφήσαμε την προηγούμενη.

Ο «Βασιλιάς» ήθελε το back to back, αφού οι ευκαιρίες του τελειώνουν και θέλει ακόμα έναν τίτλο. Μετά το τραυματισμό του AD, οι Λέικερς δυσκολεύτηκαν. Η κριτική έπεσε πάλι όλη πάνω στον ΛεΜπρον και τα περιθώρια στένεψαν. Το σοβαρό πρόβλημα στο πόδι που ίσως να μην τον αφήσει να επιστρέψει καλά, τον επηρεάζει. Είναι προφανές. Έχει χάσει την ηρεμία του, την ψυχραιμία του, τον στόχο του.

Οι Λέικερς είναι σαφώς χειρότεροι. Ο ΛεΜπρον τους έκανε καλύτερους, με την απώλεια του να είναι τεράστια. Δεν βγαίνει καν μπροστά, δεν εμπνέει, δεν φοβίζει η ομάδα και πρέπει σύντομα να βρεθεί λύση. Δεν είναι μόνο ότι είναι εκτός, τραυματίας. Είναι ότι έχει χάσει την επαφή με την ομάδα του. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά βέβαια, αλλά και πάλι στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα τους λυπηθεί. Όλοι να κερδίσουν τον πρωταθλητή θα θέλουν. Όσα έχουν γίνει μέχρι εδώ, λίγοι θα τα μετρήσουν.

Ο Ντέιβις έχασε τεράστιο μέρος της σεζόν, ο ΛεΜπρον εκτός, ο Χόρτον-Τάκερ εκτός, ο Σρέντερ εκτός, ο Κούζμα θα χάσει παιχνίδια, τίποτα δεν πάει καλά για τους Πρωταθλητές. Είναι άτυχοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλύσουν ότι έχτισαν με τόσο κόπο. Είναι πρωταθλητές, οφείλουν να προστατεύσουν την κληρονομιά τους. Ο ΛεΜπρον με κάτι έχει ξενερώσει. Κανείς δεν λέει τι είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρο όμως. Απέχει από τα μίντια, απέχει από την ομάδα, απέχει (σύμφωνα με τον προπονητή του) από τους αγώνες. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά.

Πάντως, έχοντας δείξει τον χαρακτήρα του τόσα χρόνια, δύσκολα να μην επιστρέψει να παλέψει. Ακόμα και στο play-in, που γκρίνιαξε γι' αυτό, οι Λέικερς μπορούν να κάνουν δύο νίκες και να συνεχίσουν. Με τον Ντέιβις μέσα, ο Σρέντερ θα έχει επιστρέψει, τα δεδομένα θα είναι καλύτερα για εκείνους. Ο ΛεΜπρον έχει την ευκαιρία του να παλέψει για έναν ακόμα τίτλο, ακόμα και αν δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες.

Ο «Βασιλιάς» θα καταλάβει σύντομα ότι δεν θα έχει αμέτρητες ευκαιρίες, για να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Χωρίς εκείνον η ομάδα του δεν είναι ίδια. Είναι χειρότερη. Οφείλει να βγει μπροστά αρχικά για τον εαυτό του και έπειτα για τους συμπαίκτες του, που τον εμπιστεύτηκαν.

Τα... μούτρα δεν ευνοούν κανέναν. Χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Η νίκη κόντρα στους Σανς (που πολύ πιθανό να είναι αντίπαλοι στα playoffs) με εξαιρετικό τον Ντέιβις, έδωσε μια ανάσα αισιοδοξίας. Θα είναι άδικο για όλους να μείνουν να παλεύουν χωρίς τον ηγέτη τους.

Οι Λέικερς όλοι μαζί υγιείς έδειξαν και στην αρχή της σεζόν ότι είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού. Οι τελευταίοι μήνες ήταν τραγικοί για εκείνους, με όλους να αναγνωρίζουν ότι οι δύο σταρ τους κάνουν την διαφορά. Άλλωστε αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες της λίγκας. Όλοι μαζί μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, θα είναι όμως όλοι ενωμένοι; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.

