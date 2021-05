ΝΒΑ: Χωρίς Σρέντερ οι Λέικερς στη μάχη για να αποφύγουν το play-in τουρνουά

Ο Ντένις Σρέντερ δεν θα ενισχύσει τους Λέικερς τις επόμενες 10-14 ημέρες αφού όπως αναφέρει ο Shams Charania, θα απουσιάσει λόγω υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Οι Καλιφορνέζοι βρίσκονται μεν στην 6η θέση της κατάταξης στη Δύση (τελευταία των playoffs), αλλά είναι ισόβαθμοι με τους 7ους Μπλέιζερς (οι πρώτοι που συμμετέχουν στο play-in) και τους 5ους Μάβερικς!

Στο play-in tournament θα συμμετάσχουν οι ομάδες από την 7η ως την 10η θέση κάθε Περιφέρειας. Από αυτό θα προκύψουν οι τελευταίες δυο θέσεις στα playoffs ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξήγησε πως αυτός που το σκέφτηκε, πρέπει να χάσει τη δουλειά του!

Όσον αφορά τον Σρέντερ, φέτος μετράει 15.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ σε 59 συμμετοχές με τους Λέικερς στην κανονική περίοδο.

Lakers guard Dennis Schroder is expected to miss 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell me and @billoram. Schroder entered protocols on Sunday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 3, 2021