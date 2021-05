Πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στους Λέικερς. Οι πρωταθλητές έχουν πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν και εκτός από αυτό πλέον χάνουν ματς και μαζί όση αυτοπεποίθηση τους είχε μείνει.

Η ήττα από τους Κλίπερς με 118-94 δεν είναι απλά μια βαριά ήττα, από έναν αντίπαλο που θέλουν πάντα να κερδίζουν, αλλά έκανε την κατάσταση σχεδόν απελπιστική. Τα δεδομένα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς τραυματίστηκε, έμεινε εκτός δύο μήνες, επέστρεψε και είναι πάλι εκτός, με τα λόγια του μόνο αισιόδοξα να μην είναι. Ο «Βασιλιάς» για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι έχει σημάδια αδυναμίες, τόνισε ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο 100% του και έδειξε να έχει επηρεαστεί σε πολλά κομμάτια. Ψυχολογικά και σωματικά έδειξε αδυναμία και αυτό μάλλον παρασύρει και τους Λέικερς, που και με εκείνον στο παρκέ δεν σταμάτησαν τις ήττες.

Το άλλο πρόβλημα έχει το όνομα του δεύτερου σταρ της ομάδας. Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε ακόμα πιο νωρίς από τον ΛεΜπρον, κατάφερε να επιστρέψει, να αλλάξει ελάχιστα και να αποχωρήσει και πάλι. Παίζοντας το 8ο παιχνίδι του, μετά από 9 εβδομάδες εκτός, είχε προλάβει να παίξει για 9 λεπτά και είχε 2/9 σουτ και ένα ριμπάουντ. Οι Κλίπερς δεν λυπήθηκαν τους Λέικερς και ήταν μπροστά με 10 πόντους, όσο ο AD ήταν στο παρκέ. Τότε ο Ντέιβις έδειξε να τραυματίζεται στον αστράγαλο, βγήκε εκτός ματς και δεν γύρισε ποτέ, έχοντας πάντως πρόβλημα στην πλάτη.

Κάτι δεν πάει καθόλου καλά στους Λέικερς και εκτός από την ατυχία με τους τραυματισμούς, είναι και ο Σρέντερ εκτός εξαιτίας του πρωτοκόλλου, φαίνονται να έχουν τραγική ψυχολογία. Οι σταρ τους είναι μεταξύ αποδυτηρίων και ιατρείου, αλλά και όταν επιστρέφουν φαίνεται να μην υπάρχει καμία πίστη. Οι μεγάλες δηλώσεις έχουν εξαφανιστεί, μαζί με τον... αέρα του πρωταθλητή και άπαντες φαίνονται σαν να έχουν παραδώσει το στέμμα τους και έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους.

Βαθμολογικά οι Λέικερς είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Παίζουν με τους Μπλέιζερς την επόμενη αγωνιστική και δίνουν τεράστια μάχη για να γλιτώσουν την 7η θέση και τα play-in. Τα play-in που ξαφνικά τους αφορούν και θυμήθηκαν ότι δεν τους αρέσουν, πάντως είναι εκεί. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κανείς από τους δύο σταρ δεν θα είναι και πάλι στο παρκέ. Πολλά γεγονότα δείχνουν ότι οι Λέικερς φέτος περνούν μια πολύ δύσκολη σεζόν.

Οι Κλίπερς τους σκούπισαν με 3 νίκες, ενώ το σημερινό βράδυ ήταν η πρώτη φορά που έχαναν με 20+ πόντους στο ημίχρονο, τις τελευταίες δύο σεζόν. Οι τραυματισμοί τους έχουν γονατίσει ψυχολογικά και πρακτικά και τα πράγματα φαίνεται πραγματικά δύσκολο να αλλάξουν. Το play-in δεν πρόκειται να είναι εύκολο για καμία ομάδα, ειδικά με αντιπάλους απέναντι όπως οι Πέλικανς ή οι Σπερς ή ακόμα και οι Ουόριορς (πιο δύσκολα).

Μεγάλη εντύπωση πάντως προκάλεσε και η δήλωση του Βόγκελ πριν από λίγο, για την απουσία του ΛεΜπρον. «Δεν έχει να κάνει με ιατρικό θέμα, απλά δεν είναι εδώ», ενώ είπε με σιγουριά ότι δεν πρόκειται να παίξει κόντρα στους Μπλέιζερς.

Frank Vogel said that LeBron's absence from the Lakers' last two games against Denver and LAC was not medically related. When asked for the reason James was not present, Vogel said, "He's just not here." Added that James was at shootaround Thursday but will not join team in POR

— Dave McMenamin (@mcten) May 7, 2021