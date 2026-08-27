Ο Άβρααμ Γκραντ πήρε μια πρώτη γεύση από τον Άρη καθώς βρέθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας και συναντήθηκε με τους Ρούμπεν Ρέγες, Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Άβρααμ Γκραντ ανέλαβε ρόλο συμβούλου στην ΠΑΕ Άρης και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και την έναρξη επαφών τόσο με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, Ρούμπεν Ρέγες, όσο και με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο 71χρονος Ισραηλινός βρέθηκε σήμερα (27/8) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου, παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας, κυρίως όμως συναντήθηκε και συζήτησε με τους κ. κ. Ρέγες, Γρηγορίου σε μια πρώτη αξιολόγηση της ομάδας. Προφανώς οι τρεις άνδρες μίλησαν για τις αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας βάσει του ρόστερ που διαθέτει αλλά και των στοιχείων που εμφάνισε σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια.

Το πρόγραμμα του Άβρααμ Γκραντ προβλέπει την παρουσία του στον αγώνα της Κυριακής (30/8, 19:30) με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς θα παραμείνει στην Ελλάδα (τουλάχιστον) μέχρι το τέλος του μήνα.