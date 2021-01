Χάρντεν: Αν το χάσει και φέτος, δεν θα υπάρχει δικαιολογία! (pics & vids)

Eίναι το πρόσωπο των ημερών. Η... βόμβα που έφερε τον Τζέιμς Χάρντεν στους Νετς, προκάλεσε παροξυσμό στη λίγκα.

Από το 2012 βρισκόταν στους Ρόκετς, ωστόσο με τις πράξεις του τον τελευταίο καιρό ώθησε την ομάδα του να τον δώσει. Δεν άντεχε άλλο, ήθελε μια διαφυγή, έψαχνε μια νέα αρχή, ζητά το πρωτάθλημα που του λείπει.

Κάζινς και Τάκερ στάθηκαν στην συμπεριφορά του Μούσια, με τον Boogie να δηλώνει πως έδειξε ασέβεια με όλα αυτά που είπε.

Ο Χάρντεν φέτος έχει την μεγαλύτερη ευκαιρία της καριέρας του για τον τίτλο και αν αποτύχει ξανά δεν θα έχει καμία δικαιολογία.

Το gazzetta.gr αναλύει.

James Harden calls himself "an elite player, an elite teammate and an elite leader" in his first Nets interview

«Είμαι ένας ελίτ παίκτης, ένας ελίτ συμπαίκτης και ένας ελίτ ηγέτης», ήταν τα πρώτα λόγια του σαν παίκτης του Μπρούκλιν, προτού συμπληρώσει: «Είμαι ένας τύπος που θα κάνει τα πάντα για να μαζέψουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε».

Πολλοί όμως ξέρουν πως τις περισσότερες φορές λειτουργεί με γνώμονα το «εγώ» και οχι το «εμείς». Και ο τρόπος που αγωνίζεται, αυτό δείχνει.

Ένα σπάνιο ταλέντο, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της ιστορίας που όμως δεν θέλει να αλλάξει είναι τον τρόπο παιχνιδιού του για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες να πάρει ένα πρωτάθλημα.

Και δεν θέλησε να το κάνει ποτέ στο Χιούστον, στο οποίο δεν έφτασε ποτέ μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ με τον Χάρντεν κουμανταδόρο. Θα μπορέσει να το κάνει τώρα;

Θα καταφέρει να βάλει νερό στο κρασί του και να παίρνει λιγότερες προσπάθειες γιατί υπάρχει μόνο μία μπάλα; Φυσικά θα πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και από τους Ίρβινγκ-Ντουράντ για το καλό της ομάδας.

Με το ταλέντο που έχει αυτή η τριάδα, αν δεν πάρει πρωτάθλημα, θα έχει αποτύχει παταγωδώς.

"When you say you gave the city your all, that ain't true."@SHAQ reacts to the James Harden trade

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/GMW0dJyLWB

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2021