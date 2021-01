Χάρντεν στους Νετς: Θα επικρατήσει το μπάσκετ ή η... τρέλα;

Το «μπαμ» στο ΝΒΑ είναι γεγονός, έστω και αν ήρθε σε λίγο περίεργη περίοδο. Όλοι σχολίαζαν πως η φετινή preseason ήταν κάπως φτωχή, χωρίς μεγάλες ανταλλαγές και να που λίγο καιρό μετά, είχαμε την πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε την επιθυμία του πράξη και είναι μέλος των Μπρούκλιν Νετς. Ο «Μούσιας», μετά από 7 χρόνια στο Χιούστον, φεύγει ως εχθρός από εκεί. Όλο αυτό τον καιρό ήταν σε έναν οργανισμό που του φερόταν σαν Θεό, όλα του τα τερτίπια και οι επιθυμίες γινόντουσαν πράξη και κανείς δεν ήθελε να τον δυσαρεστεί. Κανείς ποτέ δεν γκρίνιαξε για το ότι κοιτούσε τα στατιστικά του πιο πολύ από την ομάδα, ποτέ δεν βγήκε κάτι αρνητικό και μάλιστα ακόμα και φέτος στηρίχθηκε μέχρι το τέλος.

Όμως ο Χάρντεν επέλεξε να φύγει και έκανε ό,τι περνά από το χέρι του, για να το πετύχει. Πήγε σε όποιο στριπ κλαμπ υπήρχε, πήγε σε πάρτι ενώ η ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία, γύρισε σε κακή κατάσταση με πολλά παραπάνω κιλά και τελικά έπαιζε σαμποτάροντας και την προσπάθεια των υπολοίπων.

Τελικά βγήκε το είπε δημοσία, κόπηκε από την προπόνηση και οι Ρόκετς έφτασαν στα όρια τους δίνοντας τον στους Νετς, με εξαιρετικά ανταλλάγματα. Φυσικά, όπως ήταν λογικό η κίνηση αυτή τάραξε τα νερά του ΝΒΑ. Οι παίκτες αντέδρασαν , ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε ότι οι Νετς δυνάμωσαν, αλλά παράλληλα είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν για το Μπρούκλιν.

Ο κακομαθημένος σταρ των Ρόκετς, πάει να παίξει μαζί με τον κακομαθημένο σταρ των Νετς, Κάιρι Ίρβινγκ και μαζί με τον τρίτο, ίσως όχι κακομαθημένο με την έννοια των άλλων δύο, αλλά ιδιαίτερο Κέβιν Ντουράντ.

Και κάπου εδώ τελειώνει ο αρχικός ενθουσιασμός και πάμε σε πραγματικά ερωτήματα...

