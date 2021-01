Χάρντεν: «Τρελάθηκαν» οι ΝΒΑers με το trade της χρονιάς!

Ο Κέβιν Ντουράντ ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του «μούσια» στην Οκλαχόμα «συνεχάρη τον νέο του συμπαίκτη» ενώ πολλοί παίκτες του ΝΒΑ είχαν και κάτι να μοιραστούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί απλά εξέφρασαν την εντύπωσή τους για το blockbuster trade με λίγες αλλά περιεκτικές λέξεις (ή και καθόλου λέξεις σε κάποιες περιπτώσεις, παρά μόνο με emojis) ενώ υπήρξαν και εκείνοι που έσπευσαν να καλωσορίσουν παίκτες στο Κλίβελαντ (σ.σ. οι οποίοι επηρεάστηκαν για τη μετακόμιση του Χάρντεν στο Μπρούκλιν) όπως ο Λάρι Νανς Τζούνιορ ή ο Αντρέ Ντράμοντ.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweets μετά το trade της χρονιάς στο ΝΒΑ!

Κέβιν Ντουράντ

Congrats to my new teammate James Harden — Kevin Durant (@KDTrey5) June 26, 2009

Πολ Πιρς

Well that escalated quickly — Paul Pierce (@paulpierce34) January 13, 2021

Ντόνοβαν Μίτσελ

Woah — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 13, 2021

Ντέιμιαν Λίλαρντ

That’s a lot of firepower in Brooklyn https://t.co/6JIi5YxM7k — Damian Lillard (@Dame_Lillard) January 13, 2021

Θαντ Γιανγκ

Wow . — Thad Young (@yungsmoove21) January 13, 2021

Μπράντλεϊ Μπιλ

WOW — Bradley Beal (@RealDealBeal23) January 13, 2021

Σι Τζέι Μακ Κόλουμ

Right before my nap huh . Most entertaining sport in the business — CJ McCollum (@CJMcCollum) January 13, 2021

Αντρέ Ντράμοντ

Λάρι Νανς Τζούνιορ

Sexland is now surrounded by trees — Larry Nance Jr (@Larrydn22) January 13, 2021

Τζαμάλ Κρόφορντ

p>— Jamal Crawford (@JCrossover) January 13, 2021

Μπάντι Χιλντ

— Buddy Love !!!! (@buddyhield) January 13, 2021

Τζάρεντ Ντάντλεϊ