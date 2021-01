Ίρβινγκ: Ένας... τρελός που πρέπει να ξαναβρεί τον δρόμο του! (pic & vid)

Δεν έμεινε εκεί όμως. Δημιούργησε μια νέα ομάδα παικτών παρέα με τον Έιβερι Μπράντλεϊ που έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με επιστολή που δημοσίευσε το ESPN.

«Δεν θα το βουλώσουμε. Είμαστε μια ομάδα αντρών και γυναικών από διαφορετικές ομάδες που μπορεί να είναι αντίπαλοι, ωστόσο κάναμε περα τα... εγώ μας και τις διαφορές μας για να σιγουρέψουμε πως θα παραμείνουμε ενωμένοι και απαιτούμε ειλικρίνεια κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης εποχής», ανέφεραν στο μήνυμα τους και πρόσθεταν «ως μία καταπιεσμένη κοινότητα που βρίσκεται στο στόχαστρο για πάνω από 500 χρόνια και χρησιμοποιείται για την πνευματική ιδιοκτησία της και το ταλέντο της και δολοφονείται από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρέπει να 'μας προστατεύουν και υπηρετούν' λέμε ως εδώ»

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν και αρκετές παίκτριες του ΝΒΑ, κλείνει ως εξής: «Ολο αυτό δεν γίνεται για τους παίκτες, αθλητές ή διασκεδαστές. Πρόκειται για ένα γκρουπ ανδρών και γυναικών που είναι ενωμένοι για την αλλαγή. Ο καθένας στον τομέα του δεν πρόκειται απλώς να το βουλώσει και να παίξει προκειμένου να αποσπαστεί από αυτό που είναι στα αλήθεια το σύστημα: Χρησιμοποίηση και κακοποίηση. Ποια είναι η ΜΕΓΑΛΗ εικόνα; Είμαστε εδώ για την ΕΝΟΤΗΤΑ και την ΑΛΛΑΓΗ».

Και φτάνουμε στο πιο... τρελό που έκανε. Πάλεψε για να πείσει τους παίκτες να μην κατέβουν να παίξουν και αντί για αυτό να δημιουργήσουν μια νέα λίγκα. Φυσικά αυτή η πρόταση δημιούργησε τεράστια έκπληξη στους υπόλοιπους NBAers.

Πάντως σε όλα αυτά που υποστήριζε ο Ίρβινγκ τις τελευταίες μέρες, υπήρχε και αντίλογος. Και αυτός ήρθε από τους Ματ Μπαρνς και Κέντρικ Πέρκινς.

Οι δυο τους τόνισαν πως ο γκαρντ των Νετς στην αρχή ήταν θετικός για να συνεχιστεί το ΝΒΑ, αλλά άλλαξε γνώμη όταν έμαθε ότι δεν θα του επιτρεπόταν η είσοδος στην... φούσκα, αν δεν αγωνιζόταν, αφού ο ίδιος ήθελε.

Επιπλέον παλιότερα, είχε αλλάξει το όνομα του στο instagram σε Κύριε Ελέησον, αφού όπως είναι γνωστό, ο πατέρας του παίκτη των Νετς ήταν θρήσκος και έτσι επέλεξε να δώσει στον γιο του το όνομα Kyrie (Κύριε), επηρεασμένος από τη βαθιά πίστη του.

Πολλοί παραξενεύτηκαν μόλις είδαν το Κύριε Ελέησον, όμως το όνομα Kyrie έχει ιστορία και ο ίδιος ο Ίρβινγκ θέλησε να το τονίσει περισσότερο.

Πάμε και στα πιο πρόσφατα. Αυτά που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό απλά δεν υπάρχουν. Μεγάλη απορία προκάλεσε σε όλους ο λόγος που ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Σίξερς. Ο Νας παραδέχτηκε στο ESPN πως έψαξε τον παίκτη του και απάντηση δεν πήρε ποτέ.

«Του έστειλα ένα μήνυμα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Προφανώς τον σκέφτομαι και θέλω να είναι καλά. Είναι προσωπικό θέμα».

Φυσικά ο ίδιος είχε μια απίθανη απάντηση, αφού ανέφερε πως δεν έπαιξε επειδή απλά δεν ήθελε. Αν ο Νας και οι Νετς το ανέχονται όλο αυτό, τότε εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τον Κάιρι.

“I just didn’t want to play.”

