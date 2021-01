Βόμβα: Ο Χάρντεν πήγε στους Νετς! (pic)

Μετά από οκτώμιση χρόνια συνεργασίας του με τους Χιούστον Ρόκετς, ο Τζέιμς Χάρντεν μετακόμισε στο Μπρούκλιν και τους Νετς.

Οι Ρόκετς δεν μπορούσαν να κάνουν άλλη υπομονή με τον «μούσια» ο οποίος ζητούσε απεγνωσμένα ανταλλαγή και τελικά αυτό έγινε πραγματικότητα.

Η συμφωνία είναι δεδομένη, ο Χάρντεν θα αγωνιστεί στο πλευρό των Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ με στόχο το πρωτάθλημα!

Στο πλαίσιο της μετακίνησης του Χάρντεν έγινε τριπλή ανταλλαγή αφού ΛεΒέρτ, Έξουμ, Κούρουκς, τέσσερις επιλογές πρώτου γύρου των Καβαλίερς και άλλες τέσσερις των Νετς θα πάνε στους Ρόκετς.

Οι Άλεν και Πρινς μετακομίζουν στους Καβαλίερς.

Reporting with @RamonaShelburne: Brooklyn is acquiring Houston’s James Harden in a blockbuster deal, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021