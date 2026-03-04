Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης οι Καβαλίερες κατάφεραν και επικράτησαν των Πίστονς με 113-109 στην έδρα τους και πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. Ο αγώνας ξεκίνησε παρόμοια για αμφότερους όμως ένα ξέσπασμα στη δεύτερη περίοδο από τους γηπεδούχους ήταν αρκετό, προκειμένου να πάρουν τα... ηνία στο ημίχρονο (54-48) και από και έπειτα να μην ξανά χρειαστεί να «κυνηγήσουν» στο σκορ. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Κλίβελαντ ο Τζέιλον Τάισον που τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 31:57 λεπτά συμμετοχής, ενώ από τους ηττημένους ο Τζέιλεν Ντούρεν σημείωσε double - double με 24 πόντους και 14 ριμπάουντ!
Τα δωδεκάλεπτα: 25-27, 54-48, 91-80, 113-109
Μάτζικ - Γουίζαρντς 126-109
Εύκολο βράδυ είχαν οι Μάτζικ, αφού επικράτησαν εντός έδρας των Γουίζαρντς με 126-109. Οι γηπεδούχοι επέβαλαν την κυριαρχία τους από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και πραγματοποιώντας ένα επιθετικό ξέσπασμα στο τρίτο δωδεκάλεπτο (40-27), μπόρεσαν να διευρύνουν την απόστασή τους από την ομάδα της Ουάσινγκτον και να πάρουν μια εύκολη νίκη στο φινάλε. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Πάολο Μπαντσέρο με 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Γουίλ Ράιλι πέτυχε19.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-24, 57-54, 97-84, 126-109
Χόρνετς - Μάβερικς 117-90
Το σερί των θετικών αποτελεσμάτων για τους Χόρνετς συνεχίστηκε, αφού επικράτησαν των Μάβερικς με 117-90 και έφτασαν τις πέντε σερί νίκες. Η ομάδα από τη Σάρλοτ ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχοντας οκτώ παίκτες που ήταν διψήφιοι μπόρεσαν να ελέγξουν το παιχνίδι. Ο Μίλερ ήταν πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους που τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης της ομάδας του ήταν και ο Λαμέλο Μπολ που πέτυχε 15, ενώ είχε και 9 ασίστ. Πλεόν οι Χόρνετς ανέβηκαν στην 9η θέση της Ανατολής με 31 νίκες και ισάριθμες ήττες. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Γουίλιαμς με 18 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-23, 58-48, 93-72, 117-90
Χιτ - Νετς 124-98
Την 33η νίκη τους πέτυχαν οι Χιτ, αφού επικράτησαν στο Μαϊάμι των Νετς με 124-98. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα φοβερά ποσοστά ευστοχία που είχαν (49% εντός παιδιάς) και έχοντας έξι παίκτες διψήφιους εκ των οποίων οι τρεις είχαν 20+ πόντους μπόρεσαν να ελέγξουν τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή έως το τέλος του παιχνιδιού. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο ξεχώρισε για τους γηπεδούχους που τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τάιλερ Χίροου με 22 πόντους, 3 ριμπ. και 2 ασίστ. Για τους ηττημένους πρώτος σκόρερ ήταν ο Νόα Κλόνει με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 34-28, 69-54, 91-75, 124-98
Ράπτορς - Νικς 95-111
Έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Τζέιλεν Μπράνσον οι Νικς κατάφεραν να... αποδράσουν από το Τορόντο, επικρατώντας των Ράπτορς με 95-111. Ο Αμερικανός... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 10 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το (57% εντός παιδιάς) και κατάφεραν να επιβάλουν την κυριαρχία τους από την πρώτη περίοδο και στη συνέχεια να ελέγξουν τον ρυθμό της αναμέτρησης μέχρι το φινάλε. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπράντον Ίνγκραμ που σκόραρε 31 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-32, 58-68, 82-87, 95-111
