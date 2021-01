Σακίλ σε Χάρντεν: «Μην λες πως έδωσες τα πάντα στο Χιούστον, είναι ψέμα» (vid)

Ο Τζείμς Χάρντεν συνεχίζει την καριέρα του στους Νετς, φεύγοντας από τους Ρόκετς.

Ο Σακίλ Ο'Νίλ έκανε τον απολογισμό του Μούσια στο Χιούστον και του άσκησε κριτική για τις δηλώσεις.

«Μην λες ότι έδωσες τα πάντα για την πόλη γιατί είναι ψέμα αυτό», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε τα στατιστικά του Χάρντεν στα elimination games των Ρόκετς στα playoffs.

Τέλος ο Diesel στάθηκε σε όλα τα μεγάλα ονόματα που είχε κατά καιρούς στο Χιούστον ο Χάρντεν, δηλαδή τους Χάουαρντ, Πολ και Ουέστμπρουκ και είπε πως με κανέναν από αυτούς δεν μπόρεσε να φέρει επιτυχία στην ομάδα.

"When you say you gave the city your all, that ain't true."@SHAQ reacts to the James Harden trade

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/GMW0dJyLWB

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2021